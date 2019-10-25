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На саммите Движения неприсоединения в Баку Беларусь представит Владимир Андрейченко
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Защита мира, безопасность и борьба с терроризмом. В Баку начал работу саммит Движения неприсоединения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Среди участников главы правительств и государств – всего 60 стран. Белорусскую делегацию возглавляет спикер Палаты представителей Владимир Андрейченко. 26 октября он озвучит предложения Минска о реализации инициативы Александра Лукашенко по запуску глобального переговорного процесса «Хельсинки-2».
В бакинском саммите принимает участие и президент Кубы. В столицу Азербайджана Мигель Диас-Канель направился из Минска, где 24 октября завершился его первый официальный визит в Беларусь.
Напоминаем: Движение неприсоединения – международная организация, объединяющая 120 государств.
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Новости Беларуси. Защита мира, безопасность и борьба с терроризмом. В Баку начал работу саммит Движения неприсоединения, сообщили в программе Новости «24 часа» на...
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