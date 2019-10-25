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На саммите Движения неприсоединения в Баку Беларусь представит Владимир Андрейченко

25.10.2019 20:26 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Защита мира, безопасность и борьба с терроризмом. В Баку начал работу саммит Движения неприсоединения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Среди участников главы правительств и государств – всего 60 стран. Белорусскую делегацию возглавляет спикер Палаты представителей Владимир Андрейченко. 26 октября он озвучит предложения Минска о реализации инициативы Александра Лукашенко по запуску глобального переговорного процесса «Хельсинки-2».

На саммите Движения неприсоединения в Баку Беларусь представит Владимир Андрейченко

В бакинском саммите принимает участие и президент Кубы. В столицу Азербайджана Мигель Диас-Канель направился из Минска, где 24 октября завершился его первый официальный визит в Беларусь.

Александр Лукашенко после переговоров с Мигелем Диас-Канелем: видим значительный потенциал нашего сотрудничества с Кубой

Напоминаем: Движение неприсоединения – международная организация, объединяющая 120 государств.

Люди в материале: Владимир Андрейченко
 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Защита мира, безопасность и борьба с терроризмом. В Баку начал работу саммит Движения неприсоединения, сообщили в программе Новости «24 часа» на...
 
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