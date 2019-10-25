|
Банкротство очередного юрлица Осиповичского вагоностроительного завода: денег на счетах нет
Источник материала: Партизан
Экономический суд Могилевской области начал производство по делу о банкротстве очередного юрлица, связанного с Осиповичским вагоностроительным заводом. Это СООО «ОВЗ-строй». Судебный процесс инициировала налоговая инспекция. Общий долг компании перед бюджетом составляет более 155 тыс. рублей, из которых около 47,6 тыс. — пеня.
Пока налоговая не смогла найти деньги на счетах фирмы. Также за юрлицом в Беларуси не числится никакой недвижимости и транспортных средств.
Учредители компании в суд пока не являлись. Это Андрей Юрьевич Кушнарев и Александр Иванович Вашкевич. Первый из них, согласно данным из российских реестров, владел 70% в ООО «Техвагонмаш». Основной вид деятельности компании — оптовая торговля прочими машинами, оборудованием и принадлежностями. В марте 2018 года юрлицо было ликвидировано.
В настоящее время Андрей Кушнарев числится гендиректором московской компании «Нефтехимпромсервис», а ее учредителем является Александр Вашкевич. Основной вид деятельности фирмы — оптовая торговля твердым, жидким и газообразным топливом и подобными продуктами.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Экономический суд Могилевской области начал производство по делу о банкротстве очередного юрлица, связанного с Осиповичским вагоностроительным заводом. Это СООО...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)