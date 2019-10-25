ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Банкротство очередного юрлица Осиповичского вагоностроительного завода: денег на счетах нет

25.10.2019 21:02 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Экономический суд Могилевской области начал производство по делу о банкротстве очередного юрлица, связанного с Осиповичским вагоностроительным заводом. Это СООО «ОВЗ-строй». Судебный процесс инициировала налоговая инспекция. Общий долг компании перед бюджетом составляет более 155 тыс. рублей, из которых около 47,6 тыс. — пеня.

Пока налоговая не смогла найти деньги на счетах фирмы. Также за юрлицом в Беларуси не числится никакой недвижимости и транспортных средств.

Учредители компании в суд пока не являлись. Это Андрей Юрьевич Кушнарев и Александр Иванович Вашкевич. Первый из них, согласно данным из российских реестров, владел 70% в ООО «Техвагонмаш». Основной вид деятельности компании — оптовая торговля прочими машинами, оборудованием и принадлежностями. В марте 2018 года юрлицо было ликвидировано.

В настоящее время Андрей Кушнарев числится гендиректором московской компании «Нефтехимпромсервис», а ее учредителем является Александр Вашкевич. Основной вид деятельности фирмы — оптовая торговля твердым, жидким и газообразным топливом и подобными продуктами.
 
 
Ссылка на источник 124
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Экономический суд Могилевской области начал производство по делу о банкротстве очередного юрлица, связанного с Осиповичским вагоностроительным заводом. Это СООО...
 
Новости дня
Новости разные
 
Бал для граждан пожилого возраста «Осенний вальс» провели в Бресте
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

25.10.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Лепельский край
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика