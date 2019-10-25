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ЦСКА не планирует расставаться с Виктором Гончаренко

25.10.2019 20:42 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Московский ЦСКА не планирует расставаться с белорусским наставником команды Виктором Гончаренко.



В клубе изначально понимали, что текущий сезон будет складываться для команды непросто. Сообщается, что руководство клуба воспринимает текущее положение "армейцев" как штатное, а потому как минимум до зимы никаких перестановок на тренерском посту не будет, рассказал источник ФАН.

Гончаренко возглавляет ЦСКА с декабря 2016 года. Под его руководством московский клуб дважды становился серебряным призером чемпионата России, а в прошлом году выиграл Суперкубок страны. После 13 туров "армейцы" делят 4-5-е места в таблице РПЛ с "Ростовом". У команд по 26 набранных очков.

По итогам трех туров группового этапа Лиги Европы команда занимает последнюю строчку в своей группе. У команды три поражения с общим счетом 1:8.
 
 
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Московский ЦСКА не планирует расставаться с белорусским наставником команды Виктором Гончаренко.
 
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