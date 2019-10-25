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В Гродно выбрали логотип города: много недовольных

25.10.2019 20:28 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В Гродно семь месяцев выбирали туристический бренд города. И вот прошел финал открытого городского конкурса. Из 11 финалистов представители местной власти, дизайнеры, представители туристических организаций, общественность и художники выбрали одного. Победителем стала работа брендинг-студии GRAFIT из Бреста.

В Гродно выбрали логотип города: много недовольных
Правда, конкурсную работу надо доработать: как слоган, так и логотип.

«Гродно, я люблю тебя!» — такой слоган предложили авторы концепции. А за основу взяли герб города — оленя святого Губерта.

«Четыре основные цвета логотипа - это цвета, взятые из герба Гродно. Олень на логотипе движется вперед, не забывая свою историю и прошлое, на что указывает поворот его головы», - говорится в описании.

Что возмутило жителей города?

Гродненские пользователи соцсетей вчера заставили вздрогнуть популярные платформы. Горожанам не нравится:

Русский язык в качестве основного.
Что победители не из Гродно.
Grodno вместо нормативного Hrodna.
Да и сам логотип понравился не всем. Один из критиков заменил в логотипе оленя на тюленя, назвал стилизованные рога «якорем над головой», а слоган переиначил на «Портовый город Гродно».


«У меня сложилось такое впечатление, что наша студия серьезнее остальных подошла к подаче этого бренда и показала, как его надо реализовывать в городской среде и различных рекламных материалах. Возможно, серьезный подход и повлиял на решение комиссии. Нам было приятно сделать туристический бренд для Гродно. Нам сказали изменить только слоган. До этого он был «Гродно я люблю тебя». У нас еще есть время до 5 ноября. Но каким он будет, я пока не могу сказать», – рассказал Hrodna.life представитель  брестской студии “GRAFIT” Владимир Платоненко.

В комментарии Свободе Владимир Платоненко из студии Grafit отметил, что все языковые версии логотипа можно использовать одинаково.

«Для того они и сделаны. Просто на примере российского варианта были выстроены брендбук и презентация».

Член жюри Дмитрий Бондарчук сказал Свободе, что на официальной презентации 5 ноября основным будет белорусскоязычный вариант. Название города будет «Гродна», в транслитерации - Hrodna. А крест на голове оленя будет несколько переделан.
 
Теги: Брест, Гродно
 
 
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В Гродно семь месяцев выбирали туристический бренд города. И вот прошел финал открытого городского конкурса. Из 11 финалистов представители местной власти,...
 
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