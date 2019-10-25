ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Гомеле суд вынес приговор обвиняемым по делу о «кокаине в вине»

25.10.2019 20:13 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

В Гомеле суд вынес приговор по нашумевшему делу белорусов, которые перевозили наркотики из Доминиканы в Россию необычным способом — растворяли кокаин в вине.

На скамье подсудимых — два жителя Гомельского района. Они приезжали на популярный курорт как туристы и получали там партию наркотика. Им надо было доставить груз через границу. Задержали курьеров на территории Беларуси, в пункте таможенного оформления «Новая Гута». Во время досмотра багажа у них изъяли две бутылки вина. Экспертиза показала, что в них растворен кокаин, он легко выпаривается из жидкости. Суд приговорил мужчин к 16 и 11 годам лишения свободы в колониях особого и строгого режима.

Александр Шинкарёв, заместитель прокурора Гомельского района: «Кокаин поставлялся из Доминиканской Республики, производилась пересадка на территории Евросоюза, в дальнейшем — пересадка в Борисполе, из Борисполя уже следовали транзитом через Республику Беларусь на территорию Российской Федерации».


Как сообщают "Сильные новости", расследование шло больше года. Установлено, что эту схему проворачивала международная организованная преступная группа. Еще трое курьеров задержаны в Германии. Остальные, в том числе организатор наркоканала, под следствием в России.
 
Теги: Гомель
 
 
Ссылка на источник 75
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Гомеле суд вынес приговор по нашумевшему делу белорусов, которые перевозили наркотики из Доминиканы в Россию необычным способом — растворяли кокаин в вине.
 
Новости дня
Новости разные
 
"Беллегпром" продал госдолю в СООО "Белвест"
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

25.10.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Лепельский край
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика