В Гомеле суд вынес приговор обвиняемым по делу о «кокаине в вине»

На скамье подсудимых — два жителя Гомельского района. Они приезжали на популярный курорт как туристы и получали там партию наркотика. Им надо было доставить груз через границу. Задержали курьеров на территории Беларуси, в пункте таможенного оформления «Новая Гута». Во время досмотра багажа у них изъяли две бутылки вина. Экспертиза показала, что в них растворен кокаин, он легко выпаривается из жидкости. Суд приговорил мужчин к 16 и 11 годам лишения свободы в колониях особого и строгого режима.





Александр Шинкарёв, заместитель прокурора Гомельского района: «Кокаин поставлялся из Доминиканской Республики, производилась пересадка на территории Евросоюза, в дальнейшем — пересадка в Борисполе, из Борисполя уже следовали транзитом через Республику Беларусь на территорию Российской Федерации».







