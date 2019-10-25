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"Беллегпром" продал госдолю в СООО "Белвест"

25.10.2019 20:08 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Концерн "Беллегпром" продал находившуюся в республиканской собственности долю 55% в СООО "Белвест".

В пресс-службе концерна агентству "Интерфакс-Запад" сообщили, договор купли-продажи подписан в пятницу, покупателем, в соответствии с ранее принятым указом №278, выступило ООО "Группа Белвест".

Ранее сообщалось, что в июле президент Беларуси Александр Лукашенко принял указ №278, в соответствии с которым ООО "Группа Белвест" (Беларусь) выкупит у государства долю в размере 55% в уставном капитале СООО "Белвест", которому принадлежат Витебская обувная фабрика, торговые дома в Москве и Санкт-Петербурге.

Госдоля продана по рыночной стоимости и на условиях оплаты в рассрочку в течение пяти лет с даты заключения договора купли-продажи.

Сделка предусматривает инвестиционные обязательства со стороны "Группы Белвест", которая должна вложить до конца 2023 года не менее Br30 млн в модернизацию производства. Также инвестор обязуется сохранить до 1 января 2021 года среднесписочную численность работников фабрики на уровне не ниже, чем в январе 2019 года (2,4 тыс. человек - Прим.).


Кроме того, обязательством группы является создание холдинга "Белвест", в состав которого войдут управляющая компания ООО "Группа Белвест", фабрика СООО "Белвест", общества, отвечающие за реализацию обуви, а также ООО "ЛАЦИТ - Лаборатория цифровых технологий".

Витебская обувная фабрика "Белвест" была одним из первых в СССР совместных предприятий легкой промышленности с иностранным капиталом. В создании участвовали немецкий концерн Salamander и витебское предприятие "Красный Октябрь". В 2002 году Salamander вышел из состава учредителей. С 2003 года "Белвест" работает как белорусско-российское предприятие, принадлежащее концерну "Беллегпром" и российскому ЗАО "Политэкс" (Москва), а с 2011 года - ООО "ИПК Инвестпром" (Москва).

СООО "Белвест" - высокотехнологическое предприятие полного цикла, которое объединяет производственные мощности по выпуску женской и мужской обуви, кожевенное производство, сеть фирменных магазинов в Беларуси и России.

Учредителями ООО "Группа Белвест" являются, по данным СМИ, совладельцы московского ООО "ИПК Инвестпром" Юрий Суманеев (бывший гендиректор ЗАО "Политэкс", гендиректор СООО "Белвест") и Дмитрий Гонцов.
 
 
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Концерн "Беллегпром" продал находившуюся в республиканской собственности долю 55% в СООО "Белвест".
 
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