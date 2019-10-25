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Леонид Анфимов о Добрушской бумажной фабрике: с одной стороны гордость за проект, с другой – пока это памятник, она не работает

25.10.2019 21:34 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Производство мелованного картона на Добрушской бумажной фабрике должны запустить до конца 2020 года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Леонид Анфимов о Добрушской бумажной фабрике: с одной стороны гордость за проект, с другой – пока это памятник, она не работает

Но без господдержки не обойтись. Для завершения проблемного инвестпроекта необходимо 83 миллиона долларов. Построить современный завод изначально планировалось с привлечением китайского капитала и специалистов, но на этапе готовности предприятия в 95 % у сторон возникли разногласия.

Леонид Анфимов о Добрушской бумажной фабрике: с одной стороны гордость за проект, с другой – пока это памятник, она не работает

Завершить строительство и запустить производство теперь планируют с австрийскими партнерами.

Леонид Анфимов о Добрушской бумажной фабрике: с одной стороны гордость за проект, с другой – пока это памятник, она не работает

Леонид Анфимов, председатель Комитета госконтроля Беларуси:
С одной стороны гордость за страну, что мы реализуем такие масштабные проекты, нам они под силу. А с другой стороны немного удручающе, потому что пока это памятник. Он, к сожалению, не работает. А пока он не работает, каждый год мы завозим в страну из-за рубежа на больше чем 100 миллионов долларов продукции, которую он должен выпускать. Поэтому сейчас на рассмотрение главы государства выносится проект указа, в соответствии с которым будут определены источники финансирования для окончания этого проекта. Президентом поручено Комитету государственного контроля проверить обоснованность запрашиваемых сумм.

Леонид Анфимов о Добрушской бумажной фабрике: с одной стороны гордость за проект, с другой – пока это памятник, она не работает

Развитие экономики регионов играет ключевую роль в достижении стратегической задачи. Напоминаем: к 2025 году ВВП Беларуси должен преодолеть планку в 100 миллиардов долларов. Для этого, по словам главы Комитета госконтроля, нужно использовать все резервы по повышению эффективности работы.

Леонид Анфимов о Добрушской бумажной фабрике: с одной стороны гордость за проект, с другой – пока это памятник, она не работает

Люди в материале: Леонид Анфимов
 
 
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Новости Беларуси. Производство мелованного картона на Добрушской бумажной фабрике должны запустить до конца 2020 года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. ...
 
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