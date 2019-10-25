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Леонид Анфимов о Добрушской бумажной фабрике: с одной стороны гордость за проект, с другой – пока это памятник, она не работает
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Производство мелованного картона на Добрушской бумажной фабрике должны запустить до конца 2020 года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Но без господдержки не обойтись. Для завершения проблемного инвестпроекта необходимо 83 миллиона долларов. Построить современный завод изначально планировалось с привлечением китайского капитала и специалистов, но на этапе готовности предприятия в 95 % у сторон возникли разногласия.
Завершить строительство и запустить производство теперь планируют с австрийскими партнерами.
Леонид Анфимов, председатель Комитета госконтроля Беларуси:
Развитие экономики регионов играет ключевую роль в достижении стратегической задачи. Напоминаем: к 2025 году ВВП Беларуси должен преодолеть планку в 100 миллиардов долларов. Для этого, по словам главы Комитета госконтроля, нужно использовать все резервы по повышению эффективности работы.
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Леонид Анфимов о Добрушской бумажной фабрике: с одной стороны гордость за проект, с другой – пока это памятник, она не работает
Новости Беларуси. Производство мелованного картона на Добрушской бумажной фабрике должны запустить до конца 2020 года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. ...
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