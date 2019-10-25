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РК ОО «БРСМ» организовал пикет в Буда-Кошелево

25.10.2019 — Разное | Газета Авангард  
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Источник материала: Газета Авангард

Началась активная фаза агитационной кампании: пикеты, встречи с населением, презентация кандидатов и программ.

 

По информации БЕЛТА, Белорусский республиканский союз молодежи традиционно принимает участие в электоральных процессах. Нынешняя парламентская кампания не является исключением. Стоит отметить, что на депутатские мандаты в Палате представителей Национального собрания Республики Беларусь седьмого созыва претендуют 10 представителей БРСМ. Они прошли процедуру регистрации кандидатами через сбор подписей, выдвижение от трудовых коллективов и политических партий.

Кроме этого, волонтеры БРСМ в дни голосования будут помогать на избирательных участках людям с инвалидностью, пожилым и мамам с детскими колясками.

В помощь избирателям и для более удобного знакомства с кандидатами в депутаты Палаты представителей Национального собрания седьмого созыва БРСМ разработал мобильное приложение «Голосую!» В новом сервисе можно уточнить информацию, к какому участку относится избиратель, кто претендует на депутатские кресла, а также построить оптимальный маршрут к месту голосования.
Активисты союза молодежи создали и одноименную приложению компьютерную игру. Пользователь проходит несколько уровней от сборов на выборы до прохождения избирательной процедуры: прихода на участок, получения бюллетеня и голосования.

РК ОО «БРСМ» организовал пикет в Буда-Кошелево
Карина РЯБИНИНА
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Теги: знакомства
 
 
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Началась активная фаза агитационной кампании: пикеты, встречи с населением, презентация кандидатов и программ.   По информации БЕЛТА, Белорусский...
 
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