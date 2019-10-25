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Взялись за молоко — просело мясо

25.10.2019 21:28 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Основной объем продовольственного экспорта Беларуси приходится на мясо-молочный сектор. Нынешний год не исключение: с января по август на долю мясной и молочной продукции пришлось почти 60% поставок белорусского продовольствия за границу, пишет «Экономическая газета».

Об этом рассказал на встрече с представителями СМИ заместитель начальника главного управления интенсификации животноводства Минсельхозпрода Иван Царик.

Так, валютная выручка от экспорта «мяса-молока» составила за 8 месяцев этого года 2,085 млрд USD (106,2% к аналогичному уровню прошлого года).

Сохранить ту же тенденцию по мясу белорусам, к сожалению, не удалось. Поступления из-за рубежа за такую продукцию составили 580 млн USD. Темп роста к 2018 г. – 89,8%. То есть мы пока не достигли прошлогодних показателей.

Недобор валютной выручки по экспорту мясной продукции в нынешнем году был обусловлен прежде всего ограничениями со стороны российских надзорных органов.

На просьбу прокомментировать сообщения российских СМИ об экспорте Россией свинины в объеме 60 тыс. т, который на две трети ушел в Беларусь, Иван Царик посетовал на предпочтения белорусов, делающих выбор в пользу «менее полезного небелорусского «мясного мяса», вместо того чтобы покупать «более сальное, но зато и более полезное белорусское».


В Беларуси, как известно, основа свиного поголовья – именно сальные породы, которые, с одной стороны, мгновенно не заменишь на мясные, с другой – а стоит ли это делать? Россия начала активно разрабатывать районы, прилегающие к Арктике, где более калорийное по сравнению с мясом сало для рабочих и военных может в ближайшие годы оказаться крайне востребованным. И куда качели тренда качнутся, никто не скажет.

Как бы то ни было, Беларусь продолжает входить в ТОП-10 мировых экспортеров мяса: по птице – мы на 9-м месте, по говядине – на 7-м. Кроме того, по сливочному маслу мы третьи в мировом рейтинге, по сырам и творогу – четвертые, по сухому обезжиренному молоку – пятые.

И последний тренд – умение белорусских молочников использовать ценовую конъюнктуру рынка, оперативно меняя экспортные направления по видам продукции. К примеру, едва только в России цена на сливочное масло превысила цены Турции, как поставки такой продукции тут же были переориентированы с дальнего зарубежья на рынок нашей восточной соседки, за счет чего было получено около 5 млн USD дополнительной валютной выручки.

Говорить о росте экспорта белорусского продовольствия в страны Африки и Америки пока нет смысла. Потому что, какими бы красивыми проценты на этих направлениях ни были, объемы (и в тоннах, и в выручке) все равно очень скромные.

Всего Беларусь осуществляет экспорт мясо-молочной продукции в 51 страну мира.
 
 
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Основной объем продовольственного экспорта Беларуси приходится на мясо-молочный сектор. Нынешний год не исключение: с января по август на долю мясной и молочной...
 
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