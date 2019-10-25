Пожар в одном из самых популярных минских торговых центров

По данным из соцсетей, горит крыша здания. Людей из торгового центра эвакуировали.

Как сообщает Твиттер МЧС, подразделения @112MINSK прибыли к магазину "Корона" на Кальварийской в Минске. В помещениях задымление, горения не видят. Проводится разведка. Информации о пострадавших нет.

TUT.BY , что в магазине загорелась печь. Возгорание ликвидировали. Пострадавших нет. Официальный представитель Минского городского управления МЧС Марина Фандо рассказала, что в магазине загорелась печь. Возгорание ликвидировали. Пострадавших нет.



