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Два пожара за два дня

25.10.2019 16:33 — Разное | Савецкае Палессе (Ганцевичи)  
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Источник материала: Савецкае Палессе (Ганцевичи)

Два пожара произошло в минувшие дни. Вечером 24 октября в РОЧС поступило сообщения о том что в деревне Хотыничи горит гараж на территории машинно-тракторного парка. По прибытии к месту вызова отделения МЧС установлено, что дощатая постройка охвачена огнем полностью, сторож объекта находится на улице.

Хозяйственное строение дощатое, пристроенное к кирпичным гаражным боксам, кровля деревянная, электрифицировано принадлежит ОАО «Хотыничи».

В результате пожара огнем уничтожена деревянная постройка, повреждено имущество и въездные ворота гаражного бокса. Пострадавших нет.

Два пожара за два дня

На следующий день утром случился еще один пожар в соседней деревне Раздяловичи.

Горела на этот раз кровля бесхозной постройки.В результате пожара огнем повреждена кровля и перекрытие, обгорели стены, имущество внутри. Пострадавших нет.

Два пожара за два дня
Два пожара за два дня

В обоих случаях причина пожаров устанавливается.

Районный отдел по ЧС напоминает, чаще всего возгорания происходили из-за неосторожного обращения с огнем.


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Два пожара произошло в минувшие дни. Вечером 24 октября в РОЧС поступило сообщения о том что в деревне Хотыничи горит
 
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