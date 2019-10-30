Два пожара за два дня

Источник материала: Савецкае Палессе (Ганцевичи)

Два пожара произошло в минувшие дни. Вечером 24 октября в РОЧС поступило сообщения о том что в деревне Хотыничи горит гараж на территории машинно-тракторного парка. По прибытии к месту вызова отделения МЧС установлено, что дощатая постройка охвачена огнем полностью, сторож объекта находится на улице.

Хозяйственное строение дощатое, пристроенное к кирпичным гаражным боксам, кровля деревянная, электрифицировано принадлежит ОАО «Хотыничи».

В результате пожара огнем уничтожена деревянная постройка, повреждено имущество и въездные ворота гаражного бокса. Пострадавших нет.





На следующий день утром случился еще один пожар в соседней деревне Раздяловичи.

Горела на этот раз кровля бесхозной постройки.В результате пожара огнем повреждена кровля и перекрытие, обгорели стены, имущество внутри. Пострадавших нет.









В обоих случаях причина пожаров устанавливается.

Районный отдел по ЧС напоминает, чаще всего возгорания происходили из-за неосторожного обращения с огнем.

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