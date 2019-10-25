|
«Дожинки» закончились - ремонты тоже. «Недоремонты» наших строителей на «Доске позора»
Источник материала: Tut.by
Когда строители берутся за дело, но «дожать» до конца сил не хватает, — это раздражает. Раздражают бесконечные обещания про «чуть-чуть потерпите» и плач про недобросовестных подрядчиков и поставщиков. Зачем тогда все эти графики, планирования, сроки? Все это говорит о том, что понятие ответственности для многих выражается лишь в том, дадут им на очередной планерке по шапке или нет. Сегодня в рубрике «
Гомель, улица 8-я Иногородняя. Проезд возле магазина «Два гуся» после публикации на «Доске позора» отремонтировали. Местные жители благодарят дорожников.
Минск, улица Мясникова, 11б. Фасад ремонтировали, а потом бросили. Но теперь работы возобновились.
Минск, улица Аэродромная, 32. Люди пишут, что «после публикации на „Доске позора“ приехали рабочие и начали исправлять — уложили обратно два метра плитки. Но запала хватило на полдня, до конца работы не довели».
Брест, проспект Машерова, 11. Здесь оперативно покрасили фасад дома. Но радость жильцов была недолгой: через неделю все опять осыпалось.
"Дожинки" в Борисове закончились, и благоустройство, похоже, — тоже. Железнодорожные пути, пересекающие улицу Гагарина, заменили. Пешеходную дорожку через них — тоже, но люди не рады. Они спрашивают, как ею пользоваться старикам и матерям с колясками?
Минск, улица Козлова, 9. Здесь нашли интересный способ монтажа блока кондиционера.
В минском переулке Воронянского (возле сквера Сеножаны) месяц назад положили новую тротуарную плитку, а вот затереть швы цементно-песчаной смесью строителям что-то помешало.
Чудесная дорожка к остановке общественного транспорта в Бобруйске по улице Орджоникидзе, напротив магазина «Практик». Почему она такая узкая?
Эта «чудо-лестница» находится недалеко от столичного ж/д вокзала на краю небольшого парка (напротив Свердлова, 23). Нам пишут, что «лестница в разрушенном состоянии, а когда стемнеет, так совсем опасно, потому что фонарей нету рядом».
Могилев, Якубовского, 69. Как вам такой «наглухо» зашитый балкон?
Фонтан на центральной площади Ленина в Мозыре. Скульптурная композиция Владимира Воробьева «Купалле». На головы девушек водрузили конструкцию-корону из ржавой арматуры, не всем горожанам это понравилось.
Червенский район, агрогородок Заполье. На фото — дорога возле местной школы. «Убили» асфальт во время прокладки труб. Ямы так и не заделали.
А это можно назвать экспромтом от сантехника. Только нам кажется, что и радиатор, и бачок туалета подключены к одной трубе?
А это шедевр от электрика. Поймите его правильно: ему сказали сделать больше розеток, он и сделал.
А вы видели, чтобы в дверь была вмонтирована розетка? Нет? Тогда смотрите и думайте, зачем она здесь.
Новогрудок. Проезд между улицами Гродненской и Чехова — тротуара нет, освещения нет. Рядом школа и детский сад.
А так в этом городе выглядит дворовая территория по улице Октябрьской, 20. В доме проживают пожилые люди, инвалиды по зрению.
Минск, улица Притыцкого, 3. Дом находится в процессе капремонта. Предварительные результаты вызывают у жильцов вопросы. Например, эта «декоративная» стена у входа в подъезд. Раньше за ней были стеклоблоки, но в процессе капремонта их убрали и возвели стену из газосиликатных блоков: «А штукатурить, чтобы они не мокли, строители через дырочки будут? Все 11 этажей ?»
Как установить унитаз в ограниченном пространстве минской квартиры? Попробуйте по диагонали.
Вот такую стоянку сделало ЖКХ во дворе дома № 53 в Северном городке Березы. Кто-то может подумать, что парковка в состоянии ремонта, но нет, это уже окончательный вариант.
Если у вас сложилось мнение, что строители срывают сроки ремонтов из-за природной неторопливости, мы нашли ролик, где они показывают невероятную скорость и мастерство:
А какие строительные «шедевры» встречались вам? Делитесь увиденным: присылайте фото нам на почту: stroika@tutby.com с кратким описанием. Самые интересные мы опубликуем: трудовые подвиги не должны оставаться незамеченными.
А если вы знаете примеры, когда после критики строители исправились, — сообщайте нам об этом обязательно!
Читайте также
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Свежая подборка ляпов в вашей любимой рубрике.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)