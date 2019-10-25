«Дожинки» закончились - ремонты тоже. «Недоремонты» наших строителей на «Доске позора»

Источник материала: Tut.by

Когда строители берутся за дело, но «дожать» до конца сил не хватает, — это раздражает. Раздражают бесконечные обещания про «чуть-чуть потерпите» и плач про недобросовестных подрядчиков и поставщиков. Зачем тогда все эти графики, планирования, сроки? Все это говорит о том, что понятие ответственности для многих выражается лишь в том, дадут им на очередной планерке по шапке или нет. Сегодня в рубрике « Доска позора » главная тема — недоремонты.

Гомель, улица 8-я Иногородняя. Проезд возле магазина «Два гуся» после публикации на «Доске позора» отремонтировали. Местные жители благодарят дорожников.



Фото предоставлено читателем

Минск, улица Мясникова, 11б. Фасад ремонтировали, а потом бросили. Но теперь работы возобновились.





Минск, улица Аэродромная, 32. Люди пишут, что «после публикации на „Доске позора“ приехали рабочие и начали исправлять — уложили обратно два метра плитки. Но запала хватило на полдня, до конца работы не довели».



Фото предоставлено читателем

Брест, проспект Машерова, 11. Здесь оперативно покрасили фасад дома. Но радость жильцов была недолгой: через неделю все опять осыпалось.





"Дожинки" в Борисове закончились, и благоустройство, похоже, — тоже. Железнодорожные пути, пересекающие улицу Гагарина, заменили. Пешеходную дорожку через них — тоже, но люди не рады. Они спрашивают, как ею пользоваться старикам и матерям с колясками?









Минск, улица Козлова, 9. Здесь нашли интересный способ монтажа блока кондиционера.



Фото предоставлено читателем

В минском переулке Воронянского (возле сквера Сеножаны) месяц назад положили новую тротуарную плитку, а вот затереть швы цементно-песчаной смесью строителям что-то помешало.



Фото предоставлено читателем

Чудесная дорожка к остановке общественного транспорта в Бобруйске по улице Орджоникидзе, напротив магазина «Практик». Почему она такая узкая?



Фото предоставлено читателем

Эта «чудо-лестница» находится недалеко от столичного ж/д вокзала на краю небольшого парка (напротив Свердлова, 23). Нам пишут, что «лестница в разрушенном состоянии, а когда стемнеет, так совсем опасно, потому что фонарей нету рядом».



Фото предоставлено читателем

Могилев, Якубовского, 69. Как вам такой «наглухо» зашитый балкон?



Фото предоставлено читателем

Фонтан на центральной площади Ленина в Мозыре. Скульптурная композиция Владимира Воробьева «Купалле». На головы девушек водрузили конструкцию-корону из ржавой арматуры, не всем горожанам это понравилось.



Фото предоставлено читателем

Червенский район, агрогородок Заполье. На фото — дорога возле местной школы. «Убили» асфальт во время прокладки труб. Ямы так и не заделали.



Фото предоставлено читателем

А это можно назвать экспромтом от сантехника. Только нам кажется, что и радиатор, и бачок туалета подключены к одной трубе?



Фото предоставлено читателем

А это шедевр от электрика. Поймите его правильно: ему сказали сделать больше розеток, он и сделал.



Фото предоставлено читателем

А вы видели, чтобы в дверь была вмонтирована розетка? Нет? Тогда смотрите и думайте, зачем она здесь.



Фото предоставлено читателем

Новогрудок. Проезд между улицами Гродненской и Чехова — тротуара нет, освещения нет. Рядом школа и детский сад.





А так в этом городе выглядит дворовая территория по улице Октябрьской, 20. В доме проживают пожилые люди, инвалиды по зрению.





Минск, улица Притыцкого, 3. Дом находится в процессе капремонта. Предварительные результаты вызывают у жильцов вопросы. Например, эта «декоративная» стена у входа в подъезд. Раньше за ней были стеклоблоки, но в процессе капремонта их убрали и возвели стену из газосиликатных блоков: «А штукатурить, чтобы они не мокли, строители через дырочки будут? Все 11 этажей ?»



Фото предоставлено читателем

Как установить унитаз в ограниченном пространстве минской квартиры? Попробуйте по диагонали.



Фото предоставлено читателем

Вот такую стоянку сделало ЖКХ во дворе дома № 53 в Северном городке Березы. Кто-то может подумать, что парковка в состоянии ремонта, но нет, это уже окончательный вариант.



Фото предоставлено читателем

Если у вас сложилось мнение, что строители срывают сроки ремонтов из-за природной неторопливости, мы нашли ролик, где они показывают невероятную скорость и мастерство:

А какие строительные «шедевры» встречались вам? Делитесь увиденным: присылайте фото нам на почту: stroika@tutby.com с кратким описанием. Самые интересные мы опубликуем: трудовые подвиги не должны оставаться незамеченными.

А если вы знаете примеры, когда после критики строители исправились, — сообщайте нам об этом обязательно!