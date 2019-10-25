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Девушка спрятала камеру в декольте для эксперимента, и вот что из этого вышло

26.10.2019 08:00 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Девушка из США Уитни Зелиг придумала новый способ повышения осведомленности о раке молочной железы — прогулялась по Нью-Йорку с камерой в декольте. Хотя ее методы специфичны, но достаточно наглядны. Перед таким экспериментом не устояли ни мужчины, ни собаки.


Американка надела открытый топ и пошла гулять по Манхэттену. Идея Зелиг заключалась в создании беззаботного видео, которое побудит женщин регулярно проверять грудь на наличие воспалений. Справедливости ради нужно сказать, что к концу эксперимента люди из Нью-Йорка знали, если не о раке молочной железы, то по крайней мере о выдающейся груди Уитни, пишет портал LADbible.


На кадрах видно, как Уитни ходит по улицам и заглядывает в общественные места. За несколько минут почти все прохожие бросают быстрые взгляды на декольте исследовательницы. Перед симпатичным топом девушки не устояли ни мужчины, ни женщины, ни даже собаки.


Клип закончился надписью: «Дамы, не забудьте также проверить свою собственную грудь. Раннее обнаружение болезни спасает жизни».

По статистике Национального фонда рака молочной железы, в США воспаление развивается у каждой восьмой женщины. В Великобритании, по подсчётам Cancer Research UK, — у одной из семи. Число пациенток огромно, но ранняя диагностика позволяет предотвратить летальный исход.


Уитни призналась, что решила сделать видео после того, как ее мама пережила рак молочной железы. А в создании ролика ей помогали брат Крис и друг Си Джей. Кстати, компания не в первый раз снимает видео такого рода. В 2014 году ребята опубликовали аналогичный клип про ягодицы.


Видео стало попыткой повысить осведомлённость о раке простаты у мужчин, которым рекомендуется следить за своим здоровьем вместо того, чтобы пялиться на красоток.

 
 
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Девушка из США Уитни Зелиг придумала новый способ повышения осведомленности о раке молочной железы - прогулялась по Нью-Йорку с камерой в декольте
 
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