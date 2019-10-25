ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

«Да, это они». Рассказываем, кому переходит старейший кинотеатр Минска

26.10.2019 08:00 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Право аренды кинотеатра «Победа» в центре Минска приобрела сеть кинотеатров Silver Screen. Об этом REALTY.TUT.BY сообщило несколько источников и подтвердили в Silver Screen.


На прошлой неделе в Минском городском центре недвижимости прошел аукцион на право аренды «Победы» — старейшего кинотеатра столицы, который не работает с 2017 года и находится на реконструкции. Как стало известно TUT.BY, право аренды объекта за 2200 рублей приобрела компания «Ретро СинемА».

Эта структура создана 3 октября и зарегистрирована в тех же помещениях, что и компания «Кино Маяк», которая управляет кинотеатром Silver Screen в «Дана Молл».

— Да, это они (Silver Screen. — Прим. TUT.BY), — говорит информированный собеседник о новом арендаторе «Победы».

В Silver Screen подтвердили, что право аренды приобрела их компания.

— На текущем этапе мы находимся на стадии согласования и финализации условий реализации проекта с городскими властями, поэтому пока преждевременно говорить о конкретной концепции и сроках ее реализации, — сказали в Silver Screen.

Что надо сделать с «Победой»

Победитель торгов должен создать в здании «Победы» трехзальный кинотеатр с культурно-просветительскими и сопутствующими функциями. Срок аренды — 30 лет. Ежемесячная арендная плата первые три года — около 20,8 тысячи рублей в месяц, в дальнейшем — почти 26 тысяч рублей в месяц.

Помимо этого, инвестор должен выполнить следующие условия без последующей компенсации затрат:

Заплатить за внесение изменений в проектно-сметную документацию с учетом разработки собственного дизайн-проекта.

Оплатить закупку, поставку и монтаж электроосвещения арендуемых помещений, сантехприборов, кондиционирования, видеонаблюдения, системы контроля доступа, охранной сигнализации, системы озвучивания, кинооборудования, мультимедийного оборудования и другого.

Заплатить за закупку и поставку мебели и предметов интерьера.

Профинансировать финишные внутренние отделочные работы (за исключением работ по реставрации) во всех помещениях за исключением технических, вспомогательных, административных помещений и санузлов.

Компенсировать «Мінскай спадчыне» почти 34 тысячи рублей затрат по изменению проектно-сметной документации.

***

Сеть Silver Screen включает в себя кинотеатры в ТРЦ «Галилео», «Арена Сити» и «Дана Молл». Ожидается также появление этих кинотеатров и в нескольких других готовящихся к открытию торговых центрах Минска.

Читайте также

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 137
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Читайте, что за компания приобрела право аренды кинотеатра «Победа».
 
Новости дня
Новости разные
 
"Конец расширения ЕС". Макрон не впустил Македонию
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

25.10.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Лепельский край
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
26.10.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика