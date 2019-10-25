«Да, это они». Рассказываем, кому переходит старейший кинотеатр Минска

Источник материала: Tut.by

Право аренды кинотеатра «Победа» в центре Минска приобрела сеть кинотеатров Silver Screen. Об этом REALTY.TUT.BY сообщило несколько источников и подтвердили в Silver Screen.





На прошлой неделе в Минском городском центре недвижимости прошел аукцион на право аренды «Победы» — старейшего кинотеатра столицы, который не работает с 2017 года и находится на реконструкции. Как стало известно TUT.BY, право аренды объекта за 2200 рублей приобрела компания «Ретро СинемА».

Эта структура создана 3 октября и зарегистрирована в тех же помещениях, что и компания «Кино Маяк», которая управляет кинотеатром Silver Screen в «Дана Молл».

— Да, это они (Silver Screen. — Прим. TUT.BY), — говорит информированный собеседник о новом арендаторе «Победы».

В Silver Screen подтвердили, что право аренды приобрела их компания.

— На текущем этапе мы находимся на стадии согласования и финализации условий реализации проекта с городскими властями, поэтому пока преждевременно говорить о конкретной концепции и сроках ее реализации, — сказали в Silver Screen.

Что надо сделать с «Победой»

Победитель торгов должен создать в здании «Победы» трехзальный кинотеатр с культурно-просветительскими и сопутствующими функциями. Срок аренды — 30 лет. Ежемесячная арендная плата первые три года — около 20,8 тысячи рублей в месяц, в дальнейшем — почти 26 тысяч рублей в месяц.

Помимо этого, инвестор должен выполнить следующие условия без последующей компенсации затрат:

Заплатить за внесение изменений в проектно-сметную документацию с учетом разработки собственного дизайн-проекта.

Оплатить закупку, поставку и монтаж электроосвещения арендуемых помещений, сантехприборов, кондиционирования, видеонаблюдения, системы контроля доступа, охранной сигнализации, системы озвучивания, кинооборудования, мультимедийного оборудования и другого.

Заплатить за закупку и поставку мебели и предметов интерьера.

Профинансировать финишные внутренние отделочные работы (за исключением работ по реставрации) во всех помещениях за исключением технических, вспомогательных, административных помещений и санузлов.

Компенсировать «Мінскай спадчыне» почти 34 тысячи рублей затрат по изменению проектно-сметной документации.

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Сеть Silver Screen включает в себя кинотеатры в ТРЦ «Галилео», «Арена Сити» и «Дана Молл». Ожидается также появление этих кинотеатров и в нескольких других готовящихся к открытию торговых центрах Минска.