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Появилось расписание нового поезда № 125 Брест — Варшава
26.10.2019 10:36 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
В системе продажи билетов
фото - Юрий Свентицкий
Итак, расписание нового поезда с 15 декабря 2019 года:
Отправление поезда № 725 Минск – Брест из Минска в 15.59, прибытие в Брест в 19.01. Отправление поезда № 125 Брест – Варшава из Бреста в 19.56, прибытие в Варшаву в 22.15 (станция Warszawa Centralna).
В обратную сторону поезд № 126 Варшава – Брест будет отправляться из Варшавы в 13.10 (станция Warszawa Centralna), прибывать в Брест в 19.10. Отправление поезда № 726 Брест – Минск из Бреста в 20.00, прибытие в Минск в 23.25.
В Варшаве предусмотрены остановки на станциях Warszawa Wschodnia, Warszawa Centralna, Warszawa Zachodnia.
Предполагается, что указанное расписание будет действовать до конца марта. На сайте
Ожидается, что состав нового поезда Брест – Варшава будет аналогичен нынешнему поезду
Цена билета пока не указана, но сейчас за проезд от Бреста до Варшавы на таком же поезде надо заплатить 32 рубля. Условия оформления билетов и выделение мест для продажи в кассах Беларуси и Польши, скорее всего, установят по примеру поезда SKARYNA . По-прежнему нельзя оформить билет через интернет. Если вы покупаете билет на сайте Белорусской железной дороги – ОБЯЗАТЕЛЬНО распечатайте его на бланке в международной билетной кассе на территории Беларуси.
На участке между Минском и Брестом пассажиров будет перевозить тот же четырёхвагонный STADLER, что курсирует сейчас с поездом № 725/726 Минск – Брест – Минск. По пятницам и воскресеньям к нему добавляется ещё один STADLER (пятивагонный) и поезда идут в связке общим числом девять вагонов.
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В системе продажи билетов Белорусской железной дороги появилось расписание нового поезда № 126/125 Варшава – Брест – Варшава. Первый рейс назначен на 15 декабря 2019...
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