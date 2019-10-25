Появилось расписание нового поезда № 125 Брест — Варшава

Источник материала: Виртуальный Брест

В системе продажи билетов Белорусской железной дороги появилось расписание нового поезда № 126/125 Варшава – Брест – Варшава. Первый рейс назначен на 15 декабря 2019 года, запланировано его ежедневное курсирование. Новый поезд станет частью составного пересадочного маршрута Минск – Брест – Варшава. Это уже второй поезд такого формата между Минском и Варшавой с пересадкой в Бресте. Первая пара пересадочных поездов успешно курсирует с декабря 2017 года.





фото - Юрий Свентицкий

Итак, расписание нового поезда с 15 декабря 2019 года:

Отправление поезда № 725 Минск – Брест из Минска в 15.59, прибытие в Брест в 19.01. Отправление поезда № 125 Брест – Варшава из Бреста в 19.56, прибытие в Варшаву в 22.15 (станция Warszawa Centralna).

В обратную сторону поезд № 126 Варшава – Брест будет отправляться из Варшавы в 13.10 (станция Warszawa Centralna), прибывать в Брест в 19.10. Отправление поезда № 726 Брест – Минск из Бреста в 20.00, прибытие в Минск в 23.25.

В Варшаве предусмотрены остановки на станциях Warszawa Wschodnia, Warszawa Centralna, Warszawa Zachodnia.

Предполагается, что указанное расписание будет действовать до конца марта. На сайте Польских железных дорог новому поезду уже присвоено имя MICKIEWICZ .

Ожидается, что состав нового поезда Брест – Варшава будет аналогичен нынешнему поезду № 128 Варшава – Брест SKARYNA. Напомним, что в нём предусмотрен один вагон первого класса (по шесть мест в купе) и три вагона второго класса с местами для сидения (как в автобусе). Пограничный и таможенный контроль проводится в непосредственно в поезде: польскими службами – во время стоянки на станции Тересполь, белорусскими – во время технической стоянки на границе.

Цена билета пока не указана, но сейчас за проезд от Бреста до Варшавы на таком же поезде надо заплатить 32 рубля. Условия оформления билетов и выделение мест для продажи в кассах Беларуси и Польши, скорее всего, установят по примеру поезда SKARYNA . По-прежнему нельзя оформить билет через интернет. Если вы покупаете билет на сайте Белорусской железной дороги – ОБЯЗАТЕЛЬНО распечатайте его на бланке в международной билетной кассе на территории Беларуси.

На участке между Минском и Брестом пассажиров будет перевозить тот же четырёхвагонный STADLER, что курсирует сейчас с поездом № 725/726 Минск – Брест – Минск. По пятницам и воскресеньям к нему добавляется ещё один STADLER (пятивагонный) и поезда идут в связке общим числом девять вагонов.