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«Здесь всё включено!». В Бресте открылся SPA-центр с водопадом, снегом и другими «плюшками»

26.10.2019 10:36 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Что мы представляем себе, когда слышим фразу «SPA-салон»? Многие думают, что это лишь скрабы, масла, массажи и т.д. Якобы исключительно женская тематика. Но буквально на днях в Бресте открылось заведение, которое перевело понятие SPA-салона совсем в другую плоскость. Теперь SPA - это просто расслабление, оздоровление и приятные ощущения.

«Здесь всё включено!». В Бресте открылся SPA-центр с водопадом, снегом и другими «плюшками»

Мы в числе первых попали в центр отдыха «ДельтаСпа» и убедились, что это действительно место, где можно ощутить тишину, уединение и наслаждение даже находясь в центре большого шумного города.

«Здесь всё включено!». В Бресте открылся SPA-центр с водопадом, снегом и другими «плюшками»

Открылось новое заведение на ул. Гоголя, 65. Мимо точно не пройдёте, потому как на фасаде большими буквами красуется вывеска DELTA.

Кстати, оплачивать в центре нужно только вход! И все услуги включены в стоимость. Исключение составляют только массаж и бар, стоимость которых зависит от выбранных процедур и количества съеденных вкусняшек (оно и понятно).

Давайте же вместе пройдемся по SPA-центру и посмотрим, что нам здесь предлагают.

«Здесь всё включено!». В Бресте открылся SPA-центр с водопадом, снегом и другими «плюшками»

Получив на ресепшене халат, полотенце и электронный браслет, мы отправляемся в раздевалку. Переодеваемся, принимаем душ - и... попадаем в уголок тишины и спокойствия.

«Здесь всё включено!». В Бресте открылся SPA-центр с водопадом, снегом и другими «плюшками»

Нас встречает просторное помещение с 12-метровым бассейном, а также удобными шезлонгами и зелеными растениями на берегу. Искусственные водопады, подводный гейзер, спокойная музыка - всё здесь помогает расслабиться и просто получать удовольствие.

За бассейном можно найти уютную комнату с джакузи. Подводный массаж струями воздуха и воды позволит снять усталость и напряжение с тела.

«Здесь всё включено!». В Бресте открылся SPA-центр с водопадом, снегом и другими «плюшками»

«Здесь всё включено!». В Бресте открылся SPA-центр с водопадом, снегом и другими «плюшками»

Рядом находятся две сауны: финская с горячим сухим воздухом и турецкая (хаммам) с комфортной температурой и повышенной влажностью. А слегка остыть после процедур с паром поможет самый настоящий снег, генерируемый в специальном автомате. И да, здесь можно поиграть в снежки даже летом! И даже слепить снеговика (только небольшого, чтобы не успел растаять).

«Здесь всё включено!». В Бресте открылся SPA-центр с водопадом, снегом и другими «плюшками»

«Здесь всё включено!». В Бресте открылся SPA-центр с водопадом, снегом и другими «плюшками»

Чтобы сохранить в памяти необычные ощущения от посещения «ДельтаСпа», нужно обязательно пройти через «Душ впечатлений». Подробнее о нем рассказывать не будем - попробуете сами, когда придёте сюда! Пусть это будет интригой.

Ну и, конечно, какой же отдых без морского воздуха?

«Здесь всё включено!». В Бресте открылся SPA-центр с водопадом, снегом и другими «плюшками»

Да-да, здесь есть соляная комната. Садимся в мягкое кресло, закрываем глаза - и вдыхаем полезные ароматы моря, которого так не хватает белорусам.

Также посетителям за отдельную плату доступны лаунж-бар с вкусняшками и массажный кабинет.

«Здесь всё включено!». В Бресте открылся SPA-центр с водопадом, снегом и другими «плюшками»

«Здесь всё включено!». В Бресте открылся SPA-центр с водопадом, снегом и другими «плюшками»

А еще в центре предлагают дополнительные услуги. О них мы расскажем далее.

Дополнительно 

Для компании

Хотите провести SPA-пати, девичник/мальчишник, день рождения или корпоратив? Достаточно предварительно записаться и заказать в баре всё вкусное заранее. Специально для вашей компании удобно расставят и красиво сервируют столики. Одним словом «любой каприз за ваши деньги». СПА-центр в состоянии вместить одновременно до 60 человек. Но если вы хотите тишины и уединения, то лучше выбрать для посещений утреннее или дневное время.

Кому скидки 20%?

Между прочим, для будущих мамочек и людей на заслуженном отдыхе (пенсионеров) предусмотрена скидка в размере 20%. Здесь же можно приобрести подарочный сертификат на любую выбранную вами услугу. Единственное, чего здесь не сделаешь – не возьмёшь с собой маленьких детей. Дайте своему ребёнку отдохнуть по-своему (для этого есть скидки на посещение детской комнаты, читайте далее).

«Здесь всё включено!». В Бресте открылся SPA-центр с водопадом, снегом и другими «плюшками»

Аквааэробика

В планах также есть организация утренних занятий аквааэробикой с квалифицированным инструктором Юлией Борютиной по специально разработанной программе.

 
Теги: Брест
 
 
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  Что мы представляем себе, когда слышим фразу «SPA-салон»? Многие думают, что это лишь скрабы, масла, массажи и т.д. Якобы исключительно женская тематика. Но...
 
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