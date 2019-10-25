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В «Короне» на Кальварийской загорелась печь в хлебобулочном цеху
26.10.2019 10:48 — Разное | Аргументы и факты
Источник материала: Аргументы и факты
О пожаре в магазине «Корона» сообщается в Твиттер-аккаунте МЧС Беларуси.
К прибытию пожарных в помещениях было задымление.
Выяснилось, что загорелась печь в хлебобулочном цеху. Никто не пострадал.
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На месте происшествия сработали системы оповещения и пожаротушения.
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