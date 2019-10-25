В «Короне» на Кальварийской загорелась печь в хлебобулочном цеху

О пожаре в магазине «Корона» сообщается в Твиттер-аккаунте МЧС Беларуси.

К прибытию пожарных в помещениях было задымление.

Выяснилось, что загорелась печь в хлебобулочном цеху. Никто не пострадал.

Фото с места. Сработали системы оповещения и пожаротушения: все покинули здания, ущерб будет минимальным. Пострадавших нет. pic.twitter.com/j1R7C19Qxr — 112.by МЧС Беларуси (@112by) 25 октября 2019 г.