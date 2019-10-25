Это не бред. В США выпустили «Кроссовки от Иисуса» со святой водой в подошве

Источник материала: Ежедневник



фото: retailer.ru

Кроссовки носят название Jesus Shoes и созданы на основе Nike Air Max 97. Впрочем, выпуск этой новинки не преследует коммерческих целей.

Производитель новинки - дизайнерская компания MSCHF. Модифицированная пара обуви отличается от обычной золотым распятием на шнурках и освящённой водой из реки Иордан на месте воздушной подушки в подошве.

В компании пояснили, что этот проект направлен на критику коллабораций между никак не связанными между собой брендами.

«Мы решили вынести это на новый уровень. Мы спросили себя: “Как должна выглядеть обувная коллаборация с Иисусом?”. Очевидно, она должна позволять вам ходить по воде», — сказал коммерческий директор MSCHF Дэниел Гринберг, пояснив, что добиться этого можно заполнив подошву Air Max 97 святой водой.

Компания выставила «Кроссовки Иисуса» на продажу во вторник, 8 октября, и реализовала эту пару обуви за 1425 долларов в течение нескольких минут. Обычные Nike Air Max 97 стоят 160 долларов, пишет Retaile r.

При этом покупатель не собирается использовать купленную обувь и уже выставил эту пару кроссовок на продажу на сайте StockX по цене 4 тыс. долларов.