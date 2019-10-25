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В Минске прошел самый масштабный рейв года. Фоторепортаж с концерта Little Big
Источник материала: Tut.by
Вчера главная российская рейв-группа Little Big выступила в Минске. Коллектив исполнил вирусные треки Skibidi, Faradenza и I’m OK со сцены
Встреча белорусских фанатов с Little Big была действительно долгожданной: на «Рок за Бобров» этим летом из-за болезни Ильи Прусикина группа так и
Выступление началось со слов музыкантов, что группа очень рада снова побывать в нашем городе. О том, что встреча была и правда теплой, говорит хотя бы то, что фронтмен Little Big — Ильич — снял косуху уже на втором треке. Чем приятно удивил минчан: на его футболке показалась надпись «Маленькі вялікі», то есть Little Big на белорусском. А вот как сказать «спасибо» по-белорусски, Ильича никто не проконсультировал, он сам в этом признался. И мы остались без «дзякуй».
Антон Лиссов — вокалист Little Big, а еще и фронтмен группы Jane Air — успел разорвать себе рубашку и переодеться во время выступления. Софья Таюрская в середине сет-листа осталась без юбки. Кстати, на сцену от фаната прилетело ни белье, как это бывает, ни игрушки или цветы, а массивный кроссовок.
У ребят получилось даже немного цирковое шоу. Они пародировали популярных звезд — того же Меркури, стреляли по фанатам из игрушечного Ak-47, просили поклонников покричать что-то невразумительное, поднимать руки, приседать и прыгать. Они усадили весь зал, правда, немного с этим фальстартнули — где-то на втором треке. Но публике это понравилось, в принципе, как и вообще все. Любопытно было наблюдать, как рядом с юными рейверами, выкрикивающими My D**k is Big, неподвижно стояли их родители и, похоже, не совсем понимали, что происходит.
Если вы не попали на выступление самой мемной российской группы, предлагаем устроить рейв у себя дома под один из последних альбомов коллектива.
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Главная российская рейв-группа Little Big выступила в Минске. Коллектив исполнил культовые треки Skibidi, Faradenza и I'm OK со сцены Falcon Club Arena. Если вы не были на концерте, мы вам,...
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