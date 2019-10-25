Фотофакт. Бывший премьер Андрей Кобяков сбрил усы

Андрей Кобяков попал в объектив фотокамер на концерте всемирно известных звезд оперы Анны Нетребко и Юсифа Эйвазова в Большом театре.









Фото: Вадим Замировский, TUT.BY





Во время работы на посту премьер-министра Кобяков неизменно носил усы.













Напомним, Андрей Кобяков был отправлен в отсавку после знаменитого разноса Александра Лукашенко в Орше в августе прошлого года. Осенью чиновник устроился на работу в совет директоров «Белгазпромбанка» в статусе независимого директора.





Кобяков не первый крупный белорусский чиновник, который после отставки кардинально изменил имидж. Например, бывший глава МВД Игорь Шуневич отпустил бороду.



