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Фотофакт. Бывший премьер Андрей Кобяков сбрил усы

26.10.2019 11:30 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Экс-глава белорусского правительства измнил имидж.

Андрей Кобяков попал в объектив фотокамер на концерте всемирно известных звезд оперы Анны Нетребко и Юсифа Эйвазова в Большом театре.


Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Во время работы на посту премьер-министра Кобяков неизменно носил усы.



Напомним, Андрей Кобяков был отправлен в отсавку после знаменитого разноса Александра Лукашенко в Орше в августе прошлого года. Осенью чиновник устроился на работу в совет директоров «Белгазпромбанка» в статусе независимого директора.

Кобяков не первый крупный белорусский чиновник, который после отставки кардинально изменил имидж. Например, бывший глава МВД Игорь Шуневич отпустил бороду.
 
 
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Экс-глава белорусского правительства измнил имидж.
 
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