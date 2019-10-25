«В месяц получал 4 тысячи долларов». В «деле БелОМО» возник бывший замминистра обороны СССР

Бывшего гендиректора госхолдинга «БелОМО» Вячеслава Бурского и его заместителя Владимира Кискина задержали в начале этого года. Их обвиняют в получении взяток в течение 10 лет в размере «не менее 22,2 тысячи рублей». Свою вину топ-менеджеры признали полностью.





В ходе судебного заседания выяснились интересные детали дела.





Взяткодателем указан гендиректор московской компании «Оптопром-ИТ» Алексей Фомин. Он был знаком с Бурским с конца 80-х годов. Однако после развала Советского Союза связь прервалась.





В 2008 году соучредитель «Оптопром-ИТ» Игорь Корницкий порекомендовал Фомину встретиться с Бурским и обсудить вопросы сотрудничества. До 1992 года Корницкий был первым заместителем министра оборонной промышленности СССР, а потом основал компанию «Оптическая техника и технология», которая занималась выпуском пластиковых удостоверений и систем учета водителей, автотранспорта и дорожно-транспортных происшествий в России. «В свое время он часто бывал в Минске в составе различных делегаций и прекрасно знал возможности «БелОМО», — говорит Бурский.





Алексей Фомин предложил руководству «БелОМО» делать комплектующие для травматических пистолетов «Оса», которые собирают на заводе в Сергиевом Посаде. Бурский утверждает, что заявил тогда, что согласен сотрудничать с российской компанией, «если это будет выгодно белорусскому предприятию». Специалисты «БелОМО» подсчитали экономику и увидели выгоду, утверждает бывший топ-менеджер. В 2009 году в Минск приехали Фомин и еще два учредителя «Оптопром-ИТ» Игорь Корницкий и Владислав Гончаров, и участники ударили по рукам.









Российские бизнесмены попросили Вячеслава Бурского обеспечить ритмичность поставок, чтобы «ни в коем случае не допустить срывов сроков поставок по крупным контрактам». Алексей Фомин пообещал ежеквартально благодарить белорусских партнеров за решение технических вопросов.





Схема передачи взяток выглядела следующим образом. Во время командировок в Москву Владимир Кискин встречался с Фоминым и получал от него деньги, а потом, прибыв в Беларусь, передавал Бурскому 25% полученной суммы, а оставшимися деньгами распоряжался по своему усмотрению. Как пояснил Бурский на одном из допросов, они распределили доли таким образом, так как «Кискин больше рисковал», получая деньги от российской компании.





Бывшего руководителя «БелОМО» задержали в конце января 2019 года. Кискин тогда вернулся из Москвы с очередной порцией «благодарностей».





— Он пришел ко мне в кабинет и написал на бумаге «20 тысяч» и знак вопроса. Потом жестом зал, чтобы я эту бумажку порвал и выбросил, — рассказал силовикам Бурский. — Затем [Кискин] пошел в банк и поменял российские рубли на доллары. После обеда он вернулся ко мне и передал деньги. Я их положил в карман брюк. Далее мы пять минут разговаривали на рабочие темы, и Кискин ушел. После этого в мой кабинет зашли работники КГБ и заявили, что я задержан по подозрению в получении взятки. Мне предложили выдать незаконно полученные средства, и я отдал 299 долларов.









Бывший гендиректор «БелОМО» утверждает, что с 2009 по 2019 год получил от главы «Оптопром-ИТ» примерно 4,7 тысячи долларов. Сколько заработал Кискин, он не знает. При этом Бурский не воспринимал эти деньги как взятку, а считал «подарком за решение технических вопросов». Только следователи смогли его убедить, что это была взятка.





— Я относился к этому как к подарку. Не придавал этому значения. Ну какие там суммы были? 100−500 долларов. У меня зарплата была 4000 долларов, — говорит бывший руководитель. — Я проработал 48 лет на предприятии. Прошел большой путь, последние 27 лет по 12 часов в сутки работал и вот совершил такое… Позор пережить сложно.





«Глупым был. Только этим могу объяснить свои действия», — сказал Бурский на одном из допросов в КГБ.





В ходе обыска в квартире и гараже Вячеслава Бурского силовики нашли 73 тысячи долларов. Он сказал, что откладывал средства с зарплаты. «Готовился к выходу на пенсию и менял деньги на доллары, чтобы была хоть какая-то денежная подушка безопасности», — говорит бывший директор «БелОМО».





Бурский попросил суд учесть его 48 лет работы в холдинге, награды из рук президента, возраст и состояние здоровья, а также раскаяние и не лишать свободы.



