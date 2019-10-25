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Что не понравилось избиркому в выступлении Оксаны Юшкевич, которое сняли с эфира

26.10.2019 11:03 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Кандидат в депутаты по Чкаловскому избирательному округу № 96 Оксана Юшкевич обратилась с жалобой в Наблюдательный совет при Центральной избирательной комиссии. Причиной ее обращения послужил невыход выступления кандидатки в эфир «Радио Минск» утром 22 октября. Главный редактор радиопрограммы В. Малиновский отметил, что выступление кандидатки содержит призывы к срыву выборов.




Также Оксана Юшкевич выступала на телевидении - для телеканала "Беларусь-3", однако у кандидатки есть подозрения, что и это ее выступление не будет выпущено в эфир. Поэтому она сама записала свое обращение к избирателям и выложила его в социальных сетях.

"Правозащитники за свободные выборы" проанализировали слова кандидатки и прямых призывов к бойкоту или срыву выборов не нашли.

Однако, среди выражений кандидатки были и такие, которые уже приводили к запрету видеовыступлений Владимира Непомнящих и Ирины Давидович.

А именно:

"Не верьте диктатору и его помощникам, они лгут, им плевать на вас".

"Колхозной диктатуре - баста! Островецкой АЭС - баста!"


Оксана Юшкевич также отмечает, что ее доверенному лицу Ирине Халип запретили выступать на телевидении и радио от ее лица.

ОФИЦИАЛЬНО

Статьей 47 Избирательного кодекса запрещены пропаганда войны, призывы к насильственному изменению конституционного строя, нарушению территориальной целостности страны, оскорбления и клевета в отношении должностных лиц, кандидатов в депутаты или президенты. Также не допускаются призывы к срыву, отмене или переносу уже назначенных выборов. Запрещена агитация или пропаганда преимущества - расового, социального, языкового и так далее; так же, как и распространение материалов, которые могут порождать такую ​​вражду.
 
Теги: Минск
 
 
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Кандидат в депутаты по Чкаловскому избирательному округу № 96 Оксана Юшкевич обратилась с жалобой в Наблюдательный совет при Центральной избирательной комиссии....
 
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