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Что не понравилось избиркому в выступлении Оксаны Юшкевич, которое сняли с эфира
Источник материала: Партизан
Кандидат в депутаты по Чкаловскому избирательному округу № 96 Оксана Юшкевич обратилась с жалобой в Наблюдательный совет при Центральной избирательной комиссии. Причиной ее обращения послужил невыход выступления кандидатки в эфир «Радио Минск» утром 22 октября. Главный редактор радиопрограммы В. Малиновский отметил, что выступление кандидатки содержит призывы к срыву выборов.
Также Оксана Юшкевич выступала на телевидении - для телеканала "Беларусь-3", однако у кандидатки есть подозрения, что и это ее выступление не будет выпущено в эфир. Поэтому она сама записала свое обращение к избирателям и выложила его в социальных сетях.
"Правозащитники за свободные выборы" проанализировали слова кандидатки и прямых призывов к бойкоту или срыву выборов не нашли.
Однако, среди выражений кандидатки были и такие, которые уже приводили к запрету видеовыступлений Владимира Непомнящих и Ирины Давидович.
А именно:
"Не верьте диктатору и его помощникам, они лгут, им плевать на вас".
"Колхозной диктатуре - баста! Островецкой АЭС - баста!"
Оксана Юшкевич также отмечает, что ее доверенному лицу Ирине Халип запретили выступать на телевидении и радио от ее лица.
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Кандидат в депутаты по Чкаловскому избирательному округу № 96 Оксана Юшкевич обратилась с жалобой в Наблюдательный совет при Центральной избирательной комиссии....
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