Задержаны двое активистов анархистского движения









"Новы час" пишет, что на данный момент молодые люди находятся в СИЗО-1 г. пишет, что на данный момент молодые люди находятся в СИЗО-1 г. Минска . Информация о причинах задержания выясняется.





По словам активиста Вячки Косинерова, это задержание — продолжение репрессий в отношении анархического движения.





"В данном случае карательные органы используют запачканный краской суд и атаку на СИЗО №1 "Володарке" (недели 2-3 назад в нее что-то бросили) как повод для обысков и арестов наших товарищей. За последние 2 месяца — это уже четвертая уголовное дело в отношении анархистов (включая Полиенко)", — говорит Косинеров.





На вопрос, почему о задержании стало известно только сегодня, активист отвечает, что все произошло очень быстро, после задержания ребята находились в изоляции.





"Кроме того, чрезмерно враждебное отношение различных силовиков к анархистам вынуждает многих членов движения быть запертыми в своей деятельности и коммуникациях. Завтра начнут работать адвокаты и мы будем знать, в чем именно их обвиняют".









Напомним, Иваном Комаром ранее уже интересовалась милиция. В частности, весной 2018 года в его квартире был проведен обыск, основанием которого стал якобы распространение экстремистских материалов в интернете.





Как позже стало известно правозащитникам, оба парня задержаны в рамках уголовного дела по статье 218 УК РБ - порча и уничтожение имущества.