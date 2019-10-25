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Задержаны двое активистов анархистского движения

26.10.2019 10:46 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Вечером 24 октября стало известно о новых задержаниях активистов анархического движения. 20 октября были арестованы Никита Емельянов и Иван Комар. В их домах были проведены обыски, сообщает группа dissident.by в фейсбуке.



"Новы час" пишет, что на данный момент молодые люди находятся в СИЗО-1 г. Минска. Информация о причинах задержания выясняется.

По словам активиста Вячки Косинерова, это задержание — продолжение репрессий в отношении анархического движения.

"В данном случае карательные органы используют запачканный краской суд и атаку на СИЗО №1 "Володарке" (недели 2-3 назад в нее что-то бросили) как повод для обысков и арестов наших товарищей. За последние 2 месяца — это уже четвертая уголовное дело в отношении анархистов (включая Полиенко)", — говорит Косинеров.

На вопрос, почему о задержании стало известно только сегодня, активист отвечает, что все произошло очень быстро, после задержания ребята находились в изоляции.

"Кроме того, чрезмерно враждебное отношение различных силовиков к анархистам вынуждает многих членов движения быть запертыми в своей деятельности и коммуникациях. Завтра начнут работать адвокаты и мы будем знать, в чем именно их обвиняют".


Напомним, Иваном Комаром ранее уже интересовалась милиция. В частности, весной 2018 года в его квартире был проведен обыск, основанием которого стал якобы распространение экстремистских материалов в интернете.

Как позже стало известно правозащитникам, оба парня задержаны в рамках уголовного дела по статье 218 УК РБ - порча и уничтожение имущества.
 
Теги: Минск
 
 
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Вечером 24 октября стало известно о новых задержаниях активистов анархического движения. 20 октября были арестованы Никита Емельянов и Иван Комар. В их домах были...
 
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