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Американский телеканал включил беларуса в подборку «удивительных» фотографий
Источник материала: KYKY>
Американский телеканал CNN, занимающий второе место (сразу после BBC) по величине аудитории в Штатах, на своем официальном сайте
«Игрок сборной Беларуси Игорь Стасевич перепрыгивает голландца Френки де Йонгу во время отборочного матча Евро-2020 на стадионе «Динамо» в Минске 13 октября», — указано в описании.
К слову, в тот день сборная Беларуси потерпела поражение от Нидерландов (1:2). Полузащитник Игорь Стасевич, кратко объясняя проигрыш,
А защитник Никита Наумов (на фотографии его нет) в эфире телеканала ОНТ признался: «Проиграли в мастерстве, все-таки люди играют в европейских чемпионатах. Впрочем, в желании мы переиграли Голландию. Наверное, не хватило везения в каких-то моментах, а во втором тайме играли хорошо».
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Американский телеканал CNN, занимающий второе место (сразу после BBC) по величине аудитории в Штатах, на своем официальном сайте опубликовал подборку из 28...
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