Американский телеканал включил беларуса в подборку «удивительных» фотографий

Источник материала: KYKY

Американский телеканал CNN, занимающий второе место (сразу после BBC) по величине аудитории в Штатах, на своем официальном сайте опубликовал подборку из 28 «удивительных» спортивных фотографий. В нее попал снимок с беларуским футболистом.

«Игрок сборной Беларуси Игорь Стасевич перепрыгивает голландца Френки де Йонгу во время отборочного матча Евро-2020 на стадионе «Динамо» в Минске 13 октября», — указано в описании.

К слову, в тот день сборная Беларуси потерпела поражение от Нидерландов (1:2). Полузащитник Игорь Стасевич, кратко объясняя проигрыш, сказал : «Немного фарта в некоторых моментах, и могли бы рассчитывать на большее. Но как есть. Голландия — топовая сборная. Мы сделали все, что смогли».

А защитник Никита Наумов (на фотографии его нет) в эфире телеканала ОНТ признался: «Проиграли в мастерстве, все-таки люди играют в европейских чемпионатах. Впрочем, в желании мы переиграли Голландию. Наверное, не хватило везения в каких-то моментах, а во втором тайме играли хорошо».