Тест-драйв Lexus NX200. Может ли один из самых доступных Lexus быть настоящим премиумом?

Источник материала: Tut.by

Lexus для белоруса — показатель статуса, даже если это видавший виды RX первых годов выпуска. Потому что Lexus — звучит мощно, гордо, вызывающе. А еще за ним тянется шлейф легендарной надежности. Lexus не ломается. Однако приобщиться к миру новых Lexus до недавних пор в Беларуси было сложно по причине отсутствия официального дилера. Теперь он есть.





Недешевая доступность

Вообще-то самый доступный вариант приобщиться к семейству Lexus — это модель UX. Она стоит от 76 450 рублей. Но он — европейского формата, дорогой и маленький. Белорусу нужно что-то побольше, посолиднее. Так что на роль первого Lexus годится более крупный кроссовер NX200 за 84 400 рублей. Его-то мы и взяли на тест-драйв. Приобщиться и понять — а так ли хорош Lexus, как его репутация.





NX — это среднеразмерный кроссовер. Его длина — 4640 мм, почти как у Audi Q5, прямого конкурента из премиум-сегмента. Колесная база — 2660 мм. В соперники можно и нужно записать BMW X3 и Mercedes GLC. Между прочим, в соседней России Lexus NX продается лучше всех своих конкурентов. За 2018 год россияне купили 7222 автомобиля.

Круто выглядит. А что еще?

Неужели он и впрямь так хорош? С виду — точно да. Настоящий Lexus — острый, дерзкий, вызывающий. Как катана. Пронзает пространство и конкурентов одним взмахом. И это несмотря на то, что модели уже пять годков. Правда, в прошлом году кроссовер подвергли легкому рестайлингу. «Лезвий» на фальшрешетке радиатора стало больше, чуть изменился дизайн заднего бампера, в интерьере тоже пару штрихов добавилось.



Интерьер приятный, обволакивающий и расслабляющий

Раньше ребята из Lexus грешили экономией отделочных материалов там, где это не особо заметно. И сейчас — тоже это делают. Нижняя часть дверных карт — из блестящего и совсем не премиального пластика. Это не упустил пытливый женский взгляд жены, хотя на мой вкус — нормально. Во всем остальном интерьер понравился — и стилем, и эргономикой. Особенно хороши кресла, во всяком случае на мою антропологию. Мягкие, обволакивающие и одновременно цепкие. Класс. За 300 с лишним километров по дороге в Гомель ни разу не возникло желания что-то подправить. Ну разве что самую малость вытянуть руль на себя.

Для проформы посидел сзади. Места хватает для ног, но голова высокого пассажира остается без запаса пространства. Центрального тоннеля нет, но третий пассажир сзади будет лишним. Из дополнительных удобств — подлокотник с подстаканниками, воздуховоды, подогрев сидений и регулировки спинки по углу наклона. Чтобы зарядить свои гаджеты, задним пассажирам придется как-то забираться в центральный бокс-подлокотник. USB-разъемы есть только там.



Сзади места хватает, но третьему пассажиру лучше не появляться

А так — релакс-комната. Совершенно не настраивает на спортивный стиль вождения. Но причина не только в настроении интерьера.

«Наслаждайтесь мощностью 150 лошадиных сил»

Это не мои слова, а цитата из рекламного текста на сайте Lexus. И… Ребята, вы серьезно? 1700 кг снаряженной массы и более двух тонн — полной. Плюс вариатор и полный привод. О каком наслаждении мощностью может идти речь? 12,3 секунды до сотни — это не наслаждение. И даже недотягивает до необходимого минимума, если мы говорим о премиум-сегменте. Но россияне разбирают версию NX200 с этим мотором, как горячие пирожки. В пробках мощность не имеет значения. А удобные кресла и релакс-настроение — имеют.



150 сил этому красавцу явно не хватает

Но пришло спасение! У Lexus NX200 есть возможность выбрать один из трех режимов движения — экономичный, нормальный и спортивный. Об ECO можно вспоминать только на трассе, для экономии топлива. Потому что езда с ним — сущие черепашьи бега. Normal уже вполне позволяет безболезненно перемещаться по городу. Но лучше всего — Sport. Резвый старт с места. Под резвым я имею в виду реакцию на нажатие педали газа. Мощности спортивный режим не прибавляет, но вот вариатор начинает работать почти как классический «автомат» — автомобиль следует за педалью газа.

И спасибо за отменную звукоизоляцию. Даже раскручивающийся до максимальных оборотов мотор (а как иначе-то!) не давит на уши. И колесные арки не шумят.



Крены невелики, а реакции на руль — точные

Настройки шасси неоднозначные. С одной стороны, подвеска плотная, сбитая, не допускает больших кренов, позволяет даже слегка пошалить в поворотах и не бояться люков и ям. Обратная сторона — слишком подробная передача мелочей. Стыки, рябь, гребенка отдаются на кузове мелкой тряской.

Проехать экономно по трассе у меня не получилось. По моим расчетам, расход топлива на маршруте Минск — Гомель — Минск получился порядка 10 литров на сотню. Я рассчитывал максимум на 8,5. Притом что паспортный показатель в смешанном цикле — 7,2 литра. Возможно, если ехать ровно 90 км/ч, то можно добиться таких показателей. Но там, где можно было ехать 120, я столько и ехал.

Ах да. Он еще и полноприводный. С возможностью блокировки центральной муфты для улучшения проходимости. Но внедорожные испытания я решил оставить за рамками тест-драйва. Думаю, 100% владельцев полноприводных машин пользуются возможностями полного привода исключительно зимой.

Плюшек всем не хватит

Современный автомобиль — это не только средство передвижения, но и коммуникации. В новой реальности умение быть коммуникабельным для автомобиля является просто необходимым. Чтобы все было просто — сел, синхронизировал свой гаджет и поехал. Ан нет! Lexus NX200 не таков. Попытки привязать смартфон через фирменную систему MiracastTM не увенчались успехом. Пробовал с iPhone и Xiaomi — никак. Ну хоть через «блютус» музыку удалось послушать.





В боксе-подлокотнике есть площадка для беспроводной зарядки, но нет охлаждаемого бардачка. Я удивился. Мы как-никак в премиальном сегменте находимся, да еще в топовой версии Luxury почти за 100 тысяч рублей. Зато есть фирменная сенсорная панель Remote-Touch для управления мультимедийной системой. После некоторой тренировки с ней можно найти общий язык и даже довольно ловко управляться. Аудиосистема Mark Levinson звучит плотно, насыщенно.



С сенсорной площадкой можно найти общий язык

Нет проекции показаний на лобовое стекло. Ну и ладно, я считаю эту опцию далеко не главной в автомобиле. Тем более «приборка» Lexus NX мне понравилась — лаконичная, строгая и отлично читаемая. Что еще есть приятного в версии Luxury? Электропривод двери багажника с датчиком под бампером для открывания взмахом ноги.

Здесь нет камер кругового обзора — только задняя, с динамическими линиями разметки. И на том спасибо. Нет автопарковщика (еще одна бесполезная, на мой взгляд, опция), но есть светодиодные фары ближнего и дальнего света.

Еще больше опций появляется в версиях 300NX (с двухлитровым турбомотором мощностью 238 л.с.) и NX300h. Но их ценник переваливает далеко за 100 тысяч рублей.





Не сказать что базовая (и самая популярная в России) версия соткана из компромиссов. Японцы старались соблюсти тонкий баланс между ценой на входной билет в мир Lexus и статусом марки. Думаю, это получилось.

Нам запомнилось



У бардачка, обшитого бархатом, нет охлаждения



В подлокотнике есть беспроводная зарядка, причем отключаемая



Спинки заднего дивана регулируются по углу наклона, но в небольшом диапазоне



В заднем подлокотнике есть только подстаканники



Спинки задних сидений складываются, образуя небольшой уклон



Вечером в салоне Lexus NX — своя атмосфера уюта и теплоты



Блок управления климатом удобный и расположен в нужном месте, на приливе центральной консоли



С обратной стороны подушечки, которая служит для опоры руки при работе с сенсорной панелью, есть маленькое зеркальце



Камер кругового обзора нет, но единственная камера заднего вида выдает хорошую картинку



Панель приборов не новомодная виртуальная, но стильная и лаконичная

Краткие технические характеристики

Автомобиль, побывавший на тесте AUTO.TUT.BY Lexus NX200 4WD Рабочий объем, см3 1987 Максимальная мощность, л. с. 150 Максимальный крутящий момент, Нм 189 Максимальная скорость, км/ч 180 Разгон с 0 до 100 км/ч, с 12,3 Расход топлива, л/100 км (средний) 7,2 Длина, мм 4630 Ширина, мм 1845 Высота, мм 1645 Колесная база, мм 2660 Клиренс, мм 180