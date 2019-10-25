В ШАГе от ответственного выбора. В Вороновской школе прошел единый час информирования

Источник материала: Вороновская газета





Занятия в Школе активного гражданина для старшеклассников Вороновской школы не в новинку. Благодаря запущенному Министерством образования и действующему второй год проекту ШАГ они встречались с известными людьми, деятельность которых так или иначе связана с Вороновщиной. Накануне выборов в Парламент ребята собрались в актовом зале на единый информационный час «Я — будущий избиратель».







В начале необычного урока к ним обратился педагог-организатор Вороновской школы Эдуард Бутрим. Он рассказал о функциях и структуре Парламента, как проходят выборы депутатов в Палату представителей Национального собрания Республики Беларусь, о деятельности депутатов, а также познакомил школьников с молодежным парламентаризмом. Выступающего дополнила председатель районного Совета депутатов Елена Ганевич. Она нацелила юношей и девушек на активную взрослую жизнь:

— Ребята, не успеете оглянуться, как отметите свое восемнадцатилетние и станете полноправными участниками таких политических кампаний. Учитесь делать правильный выбор, анализируя, сопоставляя факты и находя среди огромного количества верную информацию. Не забывайте: ваше будущее — только в ваших руках.







Была ли полезной эта информационно насыщенная встреча, рассуждали старшеклассники.

Дарья Бутя:

— Такие мероприятия позволяют нам запастись нужными знаниями. Когда достигну совершеннолетия, мне уже не нужно будет объяснять, как устроено государство, чем занимаются депутаты. А Елена Ганевич меня убедила в том, что мой голос будет важным.

Даниил Худоба:

— Раньше практически не интересовался политическими событиями в стране. Сегодня понял, насколько важно знать об этом. Для себя решил твердо: после 18-летия всегда буду участвовать в избирательных кампаниях.













Марина КОНДРАТОВИЧ.

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