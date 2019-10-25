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О правилах пересечения границы

26.10.2019 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

О правилах пересечения границы

Всего по одной штуке

В первых числах ноября в Беларуси празднуется День памяти. Ежегодно сотни людей прибывают в нашу страну и уезжают за ее пределы, чтобы  посетить места захоронений близких и родных.

С 27 октября в связи с переходом Литовской Республики на зимнее время пункты упрощенного пропуска будут  работать по следующему графику:

— пункт упрощенного пропуска «Дотишки» (с литовской стороны  — «Эйшишкес»): ежедневно с 10.00 до 19.00 (время белорусское);

— пункт упрощенного пропуска «Геранены» (с литовской стороны — «Кракунай»): по субботам и воскресеньям с 11.00 до 17.00 (время белорусское); 1 и 2 ноября, 24, 25 и 31 декабря 2019 года, 6 и 7 января 2020г. в указанное время;

— пункт упрощенного пропуска «Пицкуны» (с литовской стороны — «Норвилишкес»): с 12.00 до 17.00 (время белорусское), пропуск только в пешем порядке 1 и 2 ноября, 24 и 25 декабря 2019 года, 6 и 7 января 2020г..

Пересекать Государственную границу в них смогут физические лица, постоянно проживающие на территории самоуправлений, сянюний и населенных пунктов Литовской Республики, а также на территориях населенных пунктов сельских и поселковых Советов Республики Беларусь, непосредственно прилегающих к литовско-белорусской границе.

Командование Лидского пограничного отряда напоминает: товары, предназначенные для ритуальных обрядов (лампадки, свечи, венки и т.д.), перемещать через Государственную границу Республики Беларусь разрешено, но в ограниченном количестве — по единице каждого наименования как при въезде в страну, так и при выезде.

Только в установленных местах

С 1 ноября изменятся правила посещения пограничной полосы. Теперь вход или въезд на режимную территорию можно осуществить только в установленных местах. Подробная карта с описанием, указанием мест и географических координат размещена на портале Государственного пограничного комитета Республики Беларусь по адресу: gpk.gov.by.

Для посещения пограничной полосы всем категориям граждан необходимо иметь при себе пропуск и документ, удостоверяющий личность.

Более подробно с порядком получения пропусков можно также ознакомиться на портале Госпогранкомитета или в ближайшем территориальном органе пограничной службы. Также минимум за час необходимо сообщить должностным лицам о месте, времени и характере деятельности, запланированной к осуществлению в пограничной полосе.

Командование Лидского пограничного отряда напоминает, что нарушение правил входа или въезда на режимную территорию является основанием для привлечения к административной ответственности и может наказываться штрафом до 50 базовых величин.

Пресс-служба Лидского пограничного отряда.

 
 
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Всего по одной штуке В первых числах ноября в Беларуси празднуется День памяти. Ежегодно сотни людей прибывают в нашу страну и уезжают за ее пределы, чтобы ...
 
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