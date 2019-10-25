Назарбаев подарил Лукашенко ханский пояс и кинжал, а Николаю– лук и колчан со стрелами

Источник материала: Ежедневник





Президент Беларуси Александр Лукашенко провел в Нур-Султане встречу с первым президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым. На ней давние знакомые обменялись подарками.

"Все же мы столько вместе пережили, самые трудные моменты. Нам пристрастия в дружбе менять уже поздно. Надеюсь, мы всегда останемся друзьями, - сказал первый президент Казахстана. - Мир меняется, вокруг нас все меняется. В этой ситуации сохранить то, что было, очень важно".

Он добавил, что как почетный председатель ЕАЭС планирует принять участие в следующем саммите союза, который в декабре состоится в Санкт-Петербурге. Александр Лукашенко ответил, что объединение очень нуждается в помощи первого президента Казахстана, который был инициатором создания ЕАЭС, сообщается на официальном сайте белорусского лидера.

"Я в Армении заметил, что чего-то нам не достает, и говорю своим коллегам: надо срочно его звать. Вот и поступило общее приглашение, чтобы Вы как почетный председатель нашего "ордена" присутствовали в Питере, и мы вспомнили старые времена, наметили перспективу, стратегию", - сказал Александр Лукашенко.

Президент Беларуси также рассказал о состоявшихся переговорах со своим казахстанским коллегой Касым-Жомартом Токаевым, подчеркнув, что стороны договорились по всем вопросам из повестки дня. Нурсултан Назарбаев также считает, что странам надо наращивать сотрудничество и взаимную торговлю.

"У нас есть что предложить друг другу", - подчеркнул он. Пространство ЕАЭС, добавил политик, должно открывать дорогу в том числе и для развития двустороннего сотрудничества, а не строить препятствия.

"Конечно, это не дело. Мы хотим купить у вас, допустим, углеводороды, нефть, но не можем никак договориться. Мы решили, что с двух сторон будем поджимать наших союзников", - заявил Александр Лукашенко.

В конце встречи политики обменялись подарками. Александр Лукашенко подарил Нурсултану Назарбаеву корзину с белорусскими продуктами. Первый президент Казахстана преподнес Александру Лукашенко ханский пояс, кинжал и книгу казахского просветителя Абая Кунанбаева "Слова назидания", а его младшему сыну Николаю - казахский лук и колчан со стрелами.