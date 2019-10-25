Nissan Leaf оснастили полным приводом с электронным управлением

Источник материала: Tut.by

На базе хэтчбека Leaf e+ компания Nissan подготовила тестовый электромобиль, получивший полный привод с электронной системой управления. Вдобавок электрокар стал мощнее.





В отличие от стандартного Leaf e+ на прототипе установлено два электромотора, каждый из которых приводит в движение свою ось. Суммарная отдача установки — 309 лошадиных сил и 680 Нм крутящего момента против 217 сил и 340 Нм у исходного электрокара. Полноприводный электромобиль получил и особую систему контроля шасси — помимо оптимизации распределения крутящего момента между осями она позволяет независимо управлять торможением каждого из четырех колес для более четкого прохождения поворотов. Впрочем, динамических характеристик машины разработчики Nissan пока не раскрывают.





Тестовый образец двухмоторного Leaf получил расширители колесных арок и новые 17-дюймовые колеса с шинами размерности 215/55 спереди и 235/50 сзади. В салоне в центре передней панели установлен 12,3-дюймовый информационный дисплей, на который в графическом виде в режиме реального времени выводится информация о работе систем прототипа.





В Nissan говорят, что прототип построен для испытаний технологий, которые «будут применяться на электромобилях нового поколения». Другими словами, нынешний Leaf двухмоторную компоновку не получит, но вполне вероятно, что у хэтчбека следующего поколения появится «подзаряженная» полноприводная модификация.