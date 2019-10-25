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Под Оршей VW превратился в груду металла после столкновения с деревом: водитель погиб
Источник материала: Tut.by
Водитель погиб при столкновении автомобиля с деревом в Оршанском районе. Об этом
Авария произошла утром 26 октября вблизи деревни Межево. Предварительно установлено, что 22-летний водитель Volkswagen Passat ехал по трассе Орша — Межево — Стопурево — Дубницы. На 17-м километре дороги он не справился с управлением и съехал в кювет, где автомобиль врезался в дерево.
В результате ДТП водитель от полученных телесных повреждений умер на месте происшествия.
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Авария произошла утром 26 октября вблизи деревни Межево.
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