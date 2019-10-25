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Как не стать жертвой преступления

26.10.2019 — Разное | Газета Авангард  
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Источник материала: Газета Авангард

Как не стать жертвой преступления

Люди старшего поколения, как правило, более доступный объект для злоумышленников.

В связи с этим правоохранители рекомендуют: на улице не слишком глубоко погружайтесь в свои мысли, чтобы можно было быстро сориентироваться в критической ситуации; не кладите кошельки, ключи, мобильные телефоны и другие ценные вещи в наружные карманы, полиэтиленовые пакеты и иные легкодоступные места; пользуясь общественным транспортом или посещая места с массовым пребыванием граждан, держите сумку закрытой и близко к себе; не доставайте все деньги из бумажника при расчете с продавцом, чтобы не привлекать внимание воров, не носите с собой много наличности. Мобильный телефон, кредитные карточки также держите отдельно от кошелька, не выставляйте напоказ ювелирные изделия (иные ценные вещи), никогда не оставляйте кредитные карточки в легкодоступных местах, не записывайте на них ПИН-код и не сообщайте его другим людям, а при пользовании банкоматом стойте максимально ближе к нему, чтобы посторонние не видели, какую операцию осуществляете.

Кроме того, в темное время суток хорошо продумывайте маршрут следования, избегайте малолюдных и неосвещенных мест. Если сзади кто-то идет за вами, проверьте свои опасения, резко изменив направление движения, спешите в ближайшее многолюдное место. Сумку при ходьбе держите в руках, прижимая к телу, а вот ключи от квартиры храните в отдельном кармане. В том случае, если регулярно возвращаетесь поздно домой, подумайте о приобретении источника громкого сигнала (например, обычного свистка). Не оставляйте свое имущество без присмотра.
В общественном транспорте всегда садитесь ближе к водителю, а в поезде не садитесь в пустой вагон, как и к незнакомым людям в машину. Старайтесь не использовать компьютерную технику в транспорте, чтобы не показывать злоумышленникам. Ежели направляетесь в незнакомое место, попросите друзей, родственников вас встретить.
«Если в вашем населенном пункте находятся вызывающие подозрение лица (почтовые курьеры, предлагающие купить у них вещи, занимающиеся гаданием и т.д.), следует незамедлительно позвонить в милицию по телефону 102, сообщив приметы данных лиц и транспорт, на котором они приехали. По фактам самогоноварения и незаконной продажи спиртных напитков можно сообщить по телефону 2-12-49. Безнаказанность только стимулирует злоумышленников к новым действиям, пострадать могут и другие», – напомнил начальник ОВД райисполкома Виталий Подзерун.

Подготовила Елена БЕЛКО

 
 
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Люди старшего поколения, как правило, более доступный объект для злоумышленников. В связи с этим правоохранители рекомендуют: на улице не слишком...
 
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