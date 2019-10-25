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Соболенко борется с чешкой Муховой за выход в финал малого итогового турнира. Онлайн
Источник материала: Tut.by
Первая ракетка Беларуси Арина Соболенко проводит полуфинальный поединок с чешкой Каролиной Муховой на малом итоговом турнире в китайском Чжухае (призовой фонд — 2,4 млн долларов). Победительница сыграет в решающем матче соревнований с голландкой Кики Бертенс.
Арина Соболенко (14 WTA) выиграла
Каролина Мухова (26 WTA) была лучшей теннисисткой в группе «Камелия». Она одолела американок Элисон Риске (19 WTA) и Софью Кенин (12 WTA). Причем трехсетовый матч с Кенин Мухова завершила со слезами на глазах и запросила помощь доктора, так как испытывала боли в ногах.
Напомним, что годом ранее на малом итоговом турнире в Чжухае Арина Соболенко (14 WTA) переиграла будущую победительницу и нынешнюю первую ракетку мира австралийку Эшли Барти, но не смогла выйти из группы.
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Победительница сыграет в решающем матче соревнований с голландкой Кики Бертенс.
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