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Соболенко борется с чешкой Муховой за выход в финал малого итогового турнира. Онлайн

26.10.2019 12:44 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Первая ракетка Беларуси Арина Соболенко проводит полуфинальный поединок с чешкой Каролиной Муховой на малом итоговом турнире в китайском Чжухае (призовой фонд — 2,4 млн долларов). Победительница сыграет в решающем матче соревнований с голландкой Кики Бертенс.


Фото: twitter.com/WTAEliteTrophy

Арина Соболенко (14 WTA) выиграла группу «Розы» в Чжухае, справившись с сопротивлением сначала гречанки Марии Саккари (22 WTA) — 6:3, 6:4, а затем и своего партнера в парном разряде бельгийки Элиз Мертенс (18 WTA) — 6:4, 3:6, 7:5.

Каролина Мухова (26 WTA) была лучшей теннисисткой в группе «Камелия». Она одолела американок Элисон Риске (19 WTA) и Софью Кенин (12 WTA). Причем трехсетовый матч с Кенин Мухова завершила со слезами на глазах и запросила помощь доктора, так как испытывала боли в ногах.

Напомним, что годом ранее на малом итоговом турнире в Чжухае Арина Соболенко (14 WTA) переиграла будущую победительницу и нынешнюю первую ракетку мира австралийку Эшли Барти, но не смогла выйти из группы.

«Не совсем обдуманный, но смелый поступок. Я оценил». Турсунов — о посте «любви к нему» Соболенко

 
 
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Победительница сыграет в решающем матче соревнований с голландкой Кики Бертенс.
 
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