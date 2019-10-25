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В Могилёве женщина оформляла кредиты на подруг и тратила их деньги
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В Могилёве находящаяся в декретном отпуске женщина оформляла кредиты на банковские карточки подруг и тратила деньги по своему усмотрению.
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Затем подозреваемая взяла кредит в размере 2,5 тысяч рублей, не сказав об этом подруге, которой принадлежала карточка. Когда потребовалось выплачивать кредит, женщина начала всячески увиливать. После этого потерпевшая обратилась в милицию.
Подозреваемой является 22-летняя могилёвчанка, которая находится в декретном отпуске. Выяснилось, что она поступила аналогичным образом с ещё одной подругой, оформив на неё кредит в размере тысячи рублей. Забрав деньги, фигурантка прекратила общение со второй потерпевшей.
Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».
На прошлой неделе в Могилёве был задержан мужчина, который подозревался в мошенничестве.
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Новости Беларуси. В Могилёве находящаяся в декретном отпуске женщина оформляла кредиты на банковские карточки подруг и тратила деньги по своему усмотрению. Как...
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