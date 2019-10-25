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Китайская BYD начала продажи стильного семиместного минивэна на электротяге

26.10.2019 12:53 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Однообъемник BYD Song Max на китайском рынке дебютировал еще осенью 2017 года, но с традиционными ДВС и гибридной установкой. А теперь подготовлена электрическая модификация минивэна с тремя рядами сидений.


Облик Song Max выполнен в новом стиле марки BYD, автором которого является шеф-дизайнер компании Вольфганг Эггер, прежде отвечавший за облик моделей Audi и Alfa Romeo. Внешне переведенный на электротягу Song Max почти ничем не отличается от уже продающихся модификаций с 1,5-литровым бензиновым турбомотором (154−160 л. с.) и гибридной установкой на основе этого же мотора, развивающей до 310 л. с. — немного изменилось оформление решетки радиатора, появились 18-дюймовые колесные диски нового дизайна и шильдик EV на задней двери.



В длину электрический однообъемник BYD достигает 4,68 м, ширина составляет 1,81 м, а колесная база — 2,78 м. В салоне имеется три ряда сидений с посадочной формулой 2+3+2, а на выбор предложены две комплектации, отличающиеся декором и отделкой. При этом оформление передней панели у электрической версии иное — с отдельно стоящим 12,8-дюймовым «планшетом» мультимедиасистемы вместо вертикального у бензинового Song Max. Примечательно, что приборы при этом все же остались аналоговыми.


За движение Song Max EV отвечает 163-сильный электродвигатель, а одного заряда тяговой батареи емкостью 59,13 кВт·ч хватит на 400 км пробега по уже устаревшему циклу NEDC. Перезарядка от 60-киловаттного терминала постоянного тока в течение 15 минут даст 100 км пробега, также известно время разгона до 50 км/ч — 4,5 секунды.


Электрический Song Max уже появился на китайском рынке — цены начинаются от 25 400 долларов в пересчете.

 
 
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Однообъемник BYD Song Max с тремя рядами сидений обзавелся электрической модификацией.
 
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