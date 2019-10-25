ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

25 октября в северных районах Беларуси вновь зафиксированы рекорды тепла

26.10.2019 13:19 — Разное | Аргументы и факты  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Аргументы и факты

25 октября в северных районах Беларуси вновь зафиксированы рекорды тепла
Фото из открытых источников

25 октября в некоторых районах Беларуси были побиты температурные рекорды дня. В частности, в Шарковщине было зафиксировано 17,4 градуса тепла. Предыдущий рекорд был установлен в 2006 году – 15,1 градуса тепла.

25 октября в северных районах Беларуси вновь зафиксированы рекорды тепла Ночные заморозки и мокрый снег ожидаются в Беларуси на следующей неделе

Максимумы также обновились в Верхнедвинске, Докшицах, Лынтупах, Полоцке, Езерище, Нарочи и Вилейке. Рекорд зафиксирован и в Пружанах Брестской области – 18,3 градуса выше нуля. При этом рекорд страны, который был зафиксирован 25 октября 1954 года в Бресте (21,4 градуса тепла), устоял.

Синоптики отмечают, что до конца недели еще сохранится теплая погода. Однако уже в понедельник существенно похолодает.

 
Теги: Брест
 
 
Ссылка на источник 62
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Синоптики отмечают, что конца недели еще сохранится теплая погода, но уже в начале следующей недели существенно похолодает.
 
Новости дня
Новости разные
 
Ряды оппозиционных кандидатов редеют: Павла Юхневича сняли с выборов
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

25.10.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Лепельский край
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
26.10.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Вороновская газета
Нясвижскiя навiны
Радзiма
Горецкий вестник
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика