25 октября в северных районах Беларуси вновь зафиксированы рекорды тепла

Источник материала: Аргументы и факты

25 октября в некоторых районах Беларуси были побиты температурные рекорды дня. В частности, в Шарковщине было зафиксировано 17,4 градуса тепла. Предыдущий рекорд был установлен в 2006 году – 15,1 градуса тепла.

Максимумы также обновились в Верхнедвинске, Докшицах, Лынтупах, Полоцке, Езерище, Нарочи и Вилейке. Рекорд зафиксирован и в Пружанах Брестской области – 18,3 градуса выше нуля. При этом рекорд страны, который был зафиксирован 25 октября 1954 года в Бресте (21,4 градуса тепла), устоял.

Синоптики отмечают, что до конца недели еще сохранится теплая погода. Однако уже в понедельник существенно похолодает.