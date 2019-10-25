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Ряды оппозиционных кандидатов редеют: Павла Юхневича сняли с выборов
Источник материала: Партизан
Окружная комиссия Пушкинского избирательного округа Минска приняла решение о снятии с выборов кандидата в депутаты от БНФ Павла Юхневича.
Об этом сообщает Твиттер Партии БНФ.
Формальная причина - нарушения при проведении агитации кандидатом и его доверенными лицами.
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Окружная комиссия Пушкинского избирательного округа Минска приняла решение о снятии с выборов кандидата в депутаты от БНФ Павла Юхневича.
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