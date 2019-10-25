БКК пришлось снизить цену на калийные удобрения для индийского рынка

«Установленная цена не только отражает текущую конъюнктуру, но и создает перспективу для активации удобренческого бизнеса во всех ключевых регионах», — говорится в пресс-релизе беларусской компании.





Компания IPL в сообщении названа долгосрочным стратегическим партнером в Индии, в основе сотрудничества с которым лежит «высокий уровень взаимного доверия и уважения».





Напомним, в августе прошлого года партнеры заключили договор на год на поставку калийных удобрений на индийский рынок по цене 290 долларов за тонну. Тогда БКК удалось поднять цену на 50 долларов до 290 долларов в сравнении с предыдущим контрактом.