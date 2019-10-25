ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Верховный суд Беларуси просят остановить проведение выборов

26.10.2019 12:46 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Известный юрист, председатель юридической комиссии Белорусского Хельсинкского комитета требует возбудить гражданское производство и приостановить действие Центральной избирательной комиссии, иных органов государственной власти, органов местного управления и самоуправления по проведению выборов в палаты Парламента, назначенных на 7 и 17 ноября 2019 года.

Верховный суд Беларуси просят остановить проведение выборов
Гарри Погоняйло считает, что постановления Центризбиркома о проведении в эти дни выборов в Палату представителей и Совет Республики не соответствуют действующему законодательству о сроках полномочий парламента 6-го созыва. Дело в том, что первая сессия нынешнего парламента состоялась 11 октября 2016 года, и в соответствии с Конституцией и избирательным законодательством свои полномочия парламент должен завершить не позднее 11 октября 2020 года. Фактически в связи с назначенными очередными выборами депутаты без каких-либо правовых оснований не доработают 11 месяцев, то есть две сессии, или одну четверть своего конституционного срока. Гарри Погоняйло обратил внимание на этот правовой казус и подал в ЦИК заявление с просьбой о том, чтобы Центральная комиссия на своем заседании рассмотрела данный вопрос и обратилась к президенту и парламенту за толкованием законодательства о выборах.

В своем ответе юристу ЦИК указала, что «нормы Конституции Республики Беларусь устанавливают только предельно поздние сроки для проведения выборов и не содержат требований, ограничивающих более ранний период их проведения». «Тем самым Центризбирком, – говорит Гарри Погоняйло, – в нарушение своих полномочий вместо законодателя сам истолковал нормы Конституции». Юрист обратился в Центризбирком с повторной жалобой, однако она осталась без рассмотрения по существу. Следующий шаг председателя юридической комиссии БХК – направление инициативных обращений в парламент, Совет Министров и Верховный Суд с просьбой инициировать в Конституционном Суде производство о проверке конституционности изданных президентом указов о назначении выборов и постановлений ЦИК об их проведении.


Однако Совет Министров, как и остальные субъекты, отказались направить данные обращения в Конституционный Суд.

– В частности, – говорит Гарри Погоняйло, – Совет Министров запросил по данному обращению мнение той же Центральной комиссии, Министерства юстиции и Министерства финансов. Из ответов, которые я получил, вытекает, что заинтересованные лица, подменяя Конституционный Суд, сами истолковали спорные акты и действия должностных лиц, признав их конституционными. Тем самым лишили меня права на доступ к конституционному правосудию, гарантированному ст.60 Конституции.

Естественно, такой поворот событий Гарри Погоняйло не устроил. 24 октября юрист обратился с жалобой в суд Московского района Минска.

В своей жалобе председатель юридической комиссии БХК указывает, что «функционирование Парламента в течение четырех лет является не только конституционным нормативом (предписанием), но и, прежде всего, еализацией права граждан Республики Беларусь как непосредственно, так и через свободно избранных представителей участвовать в управлении своей страной (статьи 37, 38 Конституции). Такой подход полностью соответствует Международному пакту о гражданских и политических правах (статья 25) и Документу копенгагенского совещания конференции по человеческому измерению ОБСЕ (пункты 5, 6, 7 и т.д.)». Также юрист отмечает, что «в результате манипуляций нормами Конституции молодые граждане Республики Беларусь, которые достигнут возраста 21 года в первой половине 2020 года, лишились права быть избранными депутатами Палаты представителей Национального собрания.


Спорные указы посягают и на гарантии, установленные Законом «О статусе депутата Палаты представителей, члена Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь», о сроках их полномочий в четыре года».

Гарри Погоняйло просит суд признать незаконными действия Центральной избирательной комиссии, Министерства юстиции и Аппарата Советов Министров и обязать их устранить допущенные нарушения в соответствии с их компетенцией. Он также ходатайствует перед судом о применении средств по обеспечению жалобы, в частности, «приостановить действия Центральной комиссии, иных органов государственной власти, органов местного управления и самоуправления по проведению выборов в палаты Парламента, назначенных на 7 и 17 ноября 2019 года, до их устранения».

– Я подал жалобу в суд, чтобы показать, что правовые инструменты в стране, к сожалению, не действуют, что нужно защищать принципы верховенства права и разделения полномочий ветвей власти, что без восстановления конституционности в полном объеме нельзя говорить об укреплении демократии в нашей стране, – комментирует Гарри Погоняйло.
 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 41
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Известный юрист, председатель юридической комиссии Белорусского Хельсинкского комитета требует возбудить гражданское производство и приостановить действие...
 
Новости дня
Новости разные
 
Соболенко борется с чешкой Муховой за выход в финал малого итогового турнира. Онлайн
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

25.10.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Лепельский край
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
26.10.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Вороновская газета
Нясвижскiя навiны
Радзiма
Горецкий вестник
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

  • 21.by

  • костюмы мужские со скидкой в butik.ru
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика