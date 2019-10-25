Верховный суд Беларуси просят остановить проведение выборов

Гарри Погоняйло считает, что постановления Центризбиркома о проведении в эти дни выборов в Палату представителей и Совет Республики не соответствуют действующему законодательству о сроках полномочий парламента 6-го созыва. Дело в том, что первая сессия нынешнего парламента состоялась 11 октября 2016 года, и в соответствии с Конституцией и избирательным законодательством свои полномочия парламент должен завершить не позднее 11 октября 2020 года. Фактически в связи с назначенными очередными выборами депутаты без каких-либо правовых оснований не доработают 11 месяцев, то есть две сессии, или одну четверть своего конституционного срока. Гарри Погоняйло обратил внимание на этот правовой казус и подал в ЦИК заявление с просьбой о том, чтобы Центральная комиссия на своем заседании рассмотрела данный вопрос и обратилась к президенту и парламенту за толкованием законодательства о выборах.





В своем ответе юристу ЦИК указала, что «нормы Конституции Республики Беларусь устанавливают только предельно поздние сроки для проведения выборов и не содержат требований, ограничивающих более ранний период их проведения». «Тем самым Центризбирком, – говорит Гарри Погоняйло, – в нарушение своих полномочий вместо законодателя сам истолковал нормы Конституции». Юрист обратился в Центризбирком с повторной жалобой, однако она осталась без рассмотрения по существу. Следующий шаг председателя юридической комиссии БХК – направление инициативных обращений в парламент, Совет Министров и Верховный Суд с просьбой инициировать в Конституционном Суде производство о проверке конституционности изданных президентом указов о назначении выборов и постановлений ЦИК об их проведении.









Однако Совет Министров, как и остальные субъекты, отказались направить данные обращения в Конституционный Суд.





– В частности, – говорит Гарри Погоняйло, – Совет Министров запросил по данному обращению мнение той же Центральной комиссии, Министерства юстиции и Министерства финансов. Из ответов, которые я получил, вытекает, что заинтересованные лица, подменяя Конституционный Суд, сами истолковали спорные акты и действия должностных лиц, признав их конституционными. Тем самым лишили меня права на доступ к конституционному правосудию, гарантированному ст.60 Конституции.





Естественно, такой поворот событий Гарри Погоняйло не устроил. 24 октября юрист обратился с жалобой в суд Московского района Минска





В своей жалобе председатель юридической комиссии БХК указывает, что «функционирование Парламента в течение четырех лет является не только конституционным нормативом (предписанием), но и, прежде всего, еализацией права граждан Республики Беларусь как непосредственно, так и через свободно избранных представителей участвовать в управлении своей страной (статьи 37, 38 Конституции). Такой подход полностью соответствует Международному пакту о гражданских и политических правах (статья 25) и Документу копенгагенского совещания конференции по человеческому измерению ОБСЕ (пункты 5, 6, 7 и т.д.)». Также юрист отмечает, что «в результате манипуляций нормами Конституции молодые граждане Республики Беларусь, которые достигнут возраста 21 года в первой половине 2020 года, лишились права быть избранными депутатами Палаты представителей Национального собрания.









Спорные указы посягают и на гарантии, установленные Законом «О статусе депутата Палаты представителей, члена Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь», о сроках их полномочий в четыре года».





Гарри Погоняйло просит суд признать незаконными действия Центральной избирательной комиссии, Министерства юстиции и Аппарата Советов Министров и обязать их устранить допущенные нарушения в соответствии с их компетенцией. Он также ходатайствует перед судом о применении средств по обеспечению жалобы, в частности, «приостановить действия Центральной комиссии, иных органов государственной власти, органов местного управления и самоуправления по проведению выборов в палаты Парламента, назначенных на 7 и 17 ноября 2019 года, до их устранения».





– Я подал жалобу в суд, чтобы показать, что правовые инструменты в стране, к сожалению, не действуют, что нужно защищать принципы верховенства права и разделения полномочий ветвей власти, что без восстановления конституционности в полном объеме нельзя говорить об укреплении демократии в нашей стране, – комментирует Гарри Погоняйло.







