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Обнародован официальный слоган "Евровидения-2020"

26.10.2019 12:37 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Объявлен официальный слоган международного песенного конкурса "Евровидение-2020".



Как передает Oxu.Az, на официальном YouTube-канале конкурса опубликовано видео, в котором прозвучала фраза Open Up! ("Откройся!").

"Лозунг "Откройся" намеренно звучит неполно: откроемся друг другу. Откройся музыке. Откройся Роттердаму. Откройся к ... что бы вы не выбрали! Почувствуйте свободу, чтобы закончить лозунг по-своему. Таким образом, мы лучше узнаем друг друга", - заявил исполнительный продюсер конкурса "Евровидение-2020" Ситсе Баккер. 

Отметим, что "Евровидение-2020" будет проходить в период с 12 по 16 мая на многофункциональной арене Rotterdam Ahoy в нидерландском городе Роттердам.

Победителем прошлогоднего "Евровидения" стал представитель Нидерландов Дункан Лоуренс с песней Arcade.
 
 
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Объявлен официальный слоган международного песенного конкурса "Евровидение-2020".
 
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