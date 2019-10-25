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Будущих охранников Лукашенко проверяют на уровень IQ. Министров - нет

26.10.2019 12:21 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Начальник Службы безопасности президента Беларуси Дмитрий Шахраев рассказал о требованиях, предъявляемых к потенциальным кандидатам на работу в структуре.

Будущих охранников Лукашенко проверяют на уровень IQ. Министров - нет
кадр ОНТ
Служба безопасности президента празднует на этой неделе 25-летний юбилей. В интервью "СБ" ее начальник рассказал о требованиях, предъявляемых к потенциальным "охранникам президента".

"Начнем с того, что Служба безопасности президента является воинским коллективом, причем неразрывно связанным с нашим обществом. Поэтому и для кандидатов в первую очередь должны быть важны общечеловеческие ценности: честность, порядочность, верность присяге, преданность Отечеству – вот основные качества, без которых невозможна служба ни у нас, ни в других силовых структурах", – рассказал он.

Однако, по словам Шахраева, специфика деятельности накладывает и ряд особых требований. Он подчеркнул, что уделять долгое время начальной подготовке в СБП не могут.


"Практически с первых дней они привлекаются к выполнению служебно-боевых задач, поэтому в наши ряды отбираются кандидаты, имеющие высокий уровень физической подготовки, уверенно владеющие оружием, положительно зарекомендовавшие себя на прежнем месте службы", – отметил он.

Как подчеркнул глава Службы безопасности президента, кандидаты должны обладать потенциалом для дальнейшего профессионального развития.

"Проверяется их уровень IQ, проводится тестирование на полиграфе, изучение кандидатуры по прежнему месту службы, учебы, жительства – это целый комплекс мероприятий. Затем аттестационной комиссией принимается коллегиальное решение. И, к слову сказать, только каждый десятый кандидат поступает на службу в СБП", – высказался он.
 
 
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Начальник Службы безопасности президента Беларуси Дмитрий Шахраев рассказал о требованиях, предъявляемых к потенциальным кандидатам на работу в структуре.
 
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