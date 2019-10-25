«Мы накануне грандиозного шухера». Солисты Оперного просят Лукашенко продлить контракт директору

TUT.BY , что подписывали его, но при этом решительно отказались от комментариев. Несколько солистов театра, чьи подписи стоят под этим письмом, подтвердили, что подписывали его, но при этом решительно отказались от комментариев.













Как утверждается в письме, «за время руководства Владимира Павловича театр влился в европейскую (мировую) оперную элиту». Были осуществлены и стали традиционными такие знаковые для Беларуси (…) мероприятия, как Рождественский оперный форум, «Вечера Большого в замке Радзивиллов», фестиваль «Балетное лето в Большом», Большой новогодний бал.





— Найти адекватную замену Владимиру Павловичу Гридюшко на должность руководителя такого непростого и многочисленного коллектива (…) на данный момент не просто тяжело, но и практически невозможно, утверждают авторы письма.





Письмо подписали главный хормейстер театра Нина Ломанович, солисты театра Анастасия Москвина, Нина Шарубина, Станислав Трифонов, Владимир Громов и другие.





Владимир Гридюшко является директором театра с 2009 года. До этого он занимал должность замминистра культуры Беларуси.





Слухи о непродлении контракта с ним поползли осенью этого года.









7 октября главный режиссер театра Михаил Панджавидзе оставил на форуме TUT.BY следующий комментарий.





— Десятый сезон работаю я в Беларуси. Девять из них с генеральным директором Гридюшко В.П. 4 ноября у него истекает срок контракта. Министерство продлевать его не собирается. Говорят, в Беларуси практика — не больше десяти лет на одном месте в руководящей должности. Ну что ж… я так думаю, что и мне придется возвращаться в Москву. Наверное, от меня уже устали. Нужны новые имена, желательно белорусские. Да… не получилось остаться в Минске навсегда. Видимо, всё-таки — не «тутэйшый». Ну и ладно! Как ни будут стараться — не забудут. Слишком долго работал, слишком много сделал. Так что еще поговорим обо всем этом. А пока… как говорил Попандопуло из Одессы: «Мы накануне грандиозного шухера».





Действительно, на протяжении почти десяти лет художественное руководство Оперного не менялось. Но в сентябре 2018 года художественным руководителем театра стал Валентин Елизарьев. В мае 2019 года с должности главного дирижера ушел Виктор Плоскина. В августе 2019 года скончался главный художник театра Александр Костюченко.





В театре начала формироваться новая команда. В коллектив вернулся дирижер Але андр Анисимов, из Музыкального театра пришла художник Любовь Сидельникова.





За годы отсутствия Елизарьева, который ушел из коллектива в 2009-м, балетная труппа не создала практически ни одного спектакля, который приблизился бы к уровню его балетов. В прошлом сезоне балет начал восстанавливать прежний уровень. Елизарьев восстановил или представил новые редакции собственных балетов «Спартак», «Ромео и Джульетта» и «Кармен-сюита», что позволяет труппе хотя бы вернуться к уровню 2009 года. Уровень этих постановок особенно контрастирует с национальным балетом «Анастасия», поставленным в «лучших» традициях нулевых годов. В планах — работа с Ольгой Костель и Сергеем Микелем. Неудивительно, что балетная труппа смотрит в будущее с оптимизмом. Среди авторов письма нет ее представителей.





А вот ситуация с оперой в театре не столь однозначная. По информации TUT.BY, отдельные представители труппы опасаются, что с новым руководством опера отойдет на второй план. Действительно, в последнее десятилетие опера однозначно находилась на первом месте, а балет — на втором. Но говорить о вхождении в европейскую (не говоря уже о мировой элите) все-таки рано.









Кроме того, новое руководство готово предоставлять площадку белорусским режиссерам. К примеру, Анна Моторная, чья постановка в будущем может появиться на сцене театра, является ученицей режиссера Маргариты Изворской-Елизарьевой, жены Валентина Николаевича. А отношения между Изворской-Елизарьевой и Панджавидзе никогда не были идеальными: несколько лет назад они публично критиковали друг друга на страницах интернет-журнала «Культпросвет» (к сожалению, этот ресурс прекратил существование, поэтому эти тексты теперь недоступны). То есть речь идет в том числе и о борьбе разных команд.





Как будут разворачиваться события дальше? Обратим внимание, что письмо подписала только часть труппы. Кроме того, во время последнего «Большого разговора с президентом» Александр Лукашенко демонстрировал Елизарьеву всяческую поддержку и положительно отзывался о его возвращении в Оперный.











