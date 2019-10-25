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«Платить обещают больше, чем в Букингемском дворце»: богатая русская семья ищет дворецкого в Лондоне

26.10.2019 11:42 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

На британском портале для поиска работы появилось странное объявление о том, что русская семья ищет дворецкого. При этом хозяева собираются платить ему в 4 раза больше, чем платят в Букингемском дворце (4000-6000 евро в месяц). От чего будет зависеть точная сумма – неизвестно, сообщает ruherald.com.



Также в вакансии указано, что рабочий день не нормирован, а трудиться предстоит по графику 5/2 или 6/1. Кроме того, проживать надо в Лондоне, а работать придется аж в 4 странах –  Франции, Италии, Великобритании и России.

Вот полный список требований:

управление домашним хозяйством;
быть твердым, практичным, аккуратным, инициативным, продуктивным и без вредных привычек;
знание, как минимум, двух языков (английский, французский) и обязательное знание русского;
опыт работы в Великобритании;
иметь представление о современных местах в Лондоне, на юге Франции и сопровождать в них;


знание еды, технологий, географии, фильмов и сериалов. В особенности, сериала «Дживс и Вустер», чтобы понимать, каким должен быть дворецкий;
сопровождение хозяев во время путешествий;
быть дипломатом и уметь решать любые проблемы в школе, магазине, салоне и так далее;
уметь ладить с детьми и любить их;
соответствовать одному из любимых у хозяев знаков зодиака: Стрелец, Дева, Водолей, Козерог, Лев.

Тем, кто не подходит хотя бы под одно требование, на эту работу можно даже не рассчитывать.
 
 
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На британском портале для поиска работы появилось странное объявление о том, что русская семья ищет дворецкого. При этом хозяева собираются платить ему в 4 раза...
 
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