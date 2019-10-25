Над Браславом пролетел метеорит: есть видео

Источник материала: KYKY

Вчера беларуский Facebook заобсуждал падение метеорита в районе озера Дривяты. Руководитель проекта «Остров Монастырь» Алена Шевчик рассказала , как в ночь на 25 октября на увидела яркий падающий метеорит, который осветил всю комнату.

«Широкая огненная полоса поменяла траекторию и вертикально ушла в район акватории озера, его южного берега. За несколько минут до появления метеорита я видела в лесу, на южном берегу озера Дривяты, свечение, которого раньше в той стороне никогда не видела. Там нет населенных пунктов, а только леса и болота. Свечение продолжалось до 5:30 утра. <...> По той информации, которую я уже получила, выходит, что если метеорит меняет траекторию полtта с полугоризонтальной на вертикальную, то это говорит о том, что он не сгорел целиком в атмосфере Земли, и какая-то его часть упала на поверхность», — написала Алена.

Чуть позже падение метеорита подтвердило местная районная газета «Браславская звезда», ссылаясь на РОЧС. Происшествие попало на камеры видеонаблюдения РОВД.

«Примерно в 3.12 к югу от Браслава над озером Дривяты в атмосфере сгорел осколок метеорного тела. Интенсивное свечение позволяет считать это явление болидом», — объяснило издание. Правда, журналисты не получили никакой информации о достижении ядром болида поверхности земли или воды — по-видимому, оно полностью сгорело в атмосфере.