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В Оршанском районе VW вылетел с дороги и «намотался» на дерево. Водитель погиб
Источник материала: Tut.by
В субботу, 26 октября, около 7 часов утра на дороге Орша — Межево — Стопурево — Дубницы вблизи деревни Межево Оршанского района произошла смертельная авария.
22-летний водитель VW Passat не справился с управлением и съехал в кювет, где совершил наезд на придорожное дерево, сообщает
На фото видно, что машина превратилась в груду металлолома. Водитель погиб на месте аварии.
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22-летний водитель VW Passat не справился с управлением.
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