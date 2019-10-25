В Оршанском районе VW вылетел с дороги и «намотался» на дерево. Водитель погиб

Источник материала: Tut.by

В субботу, 26 октября, около 7 часов утра на дороге Орша — Межево — Стопурево — Дубницы вблизи деревни Межево Оршанского района произошла смертельная авария.





22-летний водитель VW Passat не справился с управлением и съехал в кювет, где совершил наезд на придорожное дерево, сообщает ГАИ Витебской области .





На фото видно, что машина превратилась в груду металлолома. Водитель погиб на месте аварии.