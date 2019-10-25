Везение дня. Мяч трижды попал в штангу за три секунды

Источник материала: Tut.by

Каркас ворот на стадионе катарской команды «Аль-Шахания» трижды подряд сыграл за хозяев в матче с «Аль-Силией», передает eurosport.

Сначала атаке гостей после удара и двух рикошетов помешала перекладина. Мубарак Буссуфа сыграл на добивании, но угодил в левую стойку ворот. Мохамед Мудазер подумал, что он-то точно забьет, но мяч попал в правую штангу, и на этом курьезный эпизод закончился – мяч вынесли за пределы поля.

Al Shahaniya y Al Sailiya no lograron romper el cero y empataron en Qatar. Cuando veas este video te vas a dar cuenta por qué... pic.twitter.com/wPEv3nPF9C — SportsCenter (@SC_ESPN) 26 октября 2019 г.

В итоге матч завершился со счетом 0:0.