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Безопасный проезд: в Беларуси усилили контроль за пассажирским транспортом
26.10.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Все внимание на автобусы. Госавтоинспекция Минска в эти дни усилила контроль за пассажирским транспортом. С чем это связано, узнала корреспондент телеканала «МИР 24» Полина Срибненко.
Под особым контролем Госавтоинспекции – весь пассажирский транспорт: автобусы, троллейбусы, маршрутные такси.
- У меня вообще ни одного нарушения нет за 38 лет.
- Я удивлен. Похвально!
Александр перевозит детей, в основном по Европе. Говорит, культуре вождения учился у западных коллег. В отличие от них, у белорусов она хромает, да и с водительским кодексом проблемы.
Особое внимание – к техническому состоянию транспорта. Вот, например, такая автоматически открывающаяся дверь в маршрутном такси теперь вне закона. Если случится авария, ее может заклинить, и пассажирам уже не выбраться из салона.
Лихачей инспекторы ГАИ вычисляют с помощью фото и видео фиксации. Во время рейдов общественный транспорт не останавливают на маршруте, если нет серьезных нарушений. Это делают для удобства пассажиров.
Акцию Госавтоиспекция проводит дважды в год. Результаты есть: водители становятся более дисциплинированными. По сравнению с прошлым годом количество ДТП с участием пассажирского транспорта уменьшилось почти на 10%.
В Минске в этом году произошло 23 аварии по вине водителей пассажирского транспорта. Пострадали 27 человек.
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Акцию сотрудники ГАИ проводят именно осенью: погодные условия и видимость в это время ухудшаются, а нарушения становятся куда более фатальными.
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