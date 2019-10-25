Безопасный проезд: в Беларуси усилили контроль за пассажирским транспортом

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Все внимание на автобусы. Госавтоинспекция Минска в эти дни усилила контроль за пассажирским транспортом. С чем это связано, узнала корреспондент телеканала «МИР 24» Полина Срибненко.

Под особым контролем Госавтоинспекции – весь пассажирский транспорт: автобусы, троллейбусы, маршрутные такси.

- У меня вообще ни одного нарушения нет за 38 лет.

- Я удивлен. Похвально!

Александр перевозит детей, в основном по Европе. Говорит, культуре вождения учился у западных коллег. В отличие от них, у белорусов она хромает, да и с водительским кодексом проблемы.

«Много нечестных перевозчиков. Можно посадить любого водителя: с нарушениями, без нарушений. Закрыть глаза. Особенно касается это частных компаний», – считает водитель. Акцию сотрудники ГАИ проводят именно осенью: погодные условия и видимость в это время ухудшаются. Поэтому нарушения, которые часто допускают перевозчики, становятся очевиднее, да и опаснее.

«Проезд на запрещающий сигнал светофора, нарушение перевозки пассажиров, расположение транспортных средств на проезжей части, нарушение правил маневрирования», – рассказала старший инспектор по агитации и пропаганде ГАИ Первомайского РУВД Минска Ирина Кавецкая.

Особое внимание – к техническому состоянию транспорта. Вот, например, такая автоматически открывающаяся дверь в маршрутном такси теперь вне закона. Если случится авария, ее может заклинить, и пассажирам уже не выбраться из салона.

«Ну, есть такой, конечно, и такой нюанс. Но это все-таки и для удобства водителя, и для удобства пассажиров. Потому что не каждый раз они откроют, не откроют эту дверь. Постоянно нужно следить. Ну, что сделаешь? Виноват. Будем исправлять», – говорит водитель маршрутного такси Сергей.

Лихачей инспекторы ГАИ вычисляют с помощью фото и видео фиксации. Во время рейдов общественный транспорт не останавливают на маршруте, если нет серьезных нарушений. Это делают для удобства пассажиров.

«От начала маршрута и до конечного пункта едем за данным транспортным средством. Потом в конце уже за те нарушения, которые допустил водитель, привлекаем его к ответственности», – отметил старший госавтоинспектор отдела ГАИ Первомайского РУВД Минска Сергей Васько.

Акцию Госавтоиспекция проводит дважды в год. Результаты есть: водители становятся более дисциплинированными. По сравнению с прошлым годом количество ДТП с участием пассажирского транспорта уменьшилось почти на 10%.

В Минске в этом году произошло 23 аварии по вине водителей пассажирского транспорта. Пострадали 27 человек.