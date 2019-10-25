В Витебской области совместно с Китаем будут выпускать торфопродукцию

Источник материала: Днепровская правда (Дуюровно)





Совместное предприятие с участием китайского капитала по производству торфопродукции планируется создать в Витебской области. Об этом сообщила журналистам, председатель комитета экономики Витебского облисполкома Анжелика Никитина на брифинге, посвященном участию делегации области в Форуме регионов-побратимов китайской провинции Шаньдун.

Планируется, что участниками данного проекта станут китай¬ская компания сельскохозяйственной направленности, заинтересованная в поставках торфопродукции в крупных объемах, и УП «Витебск¬облгаз», в состав которого входит филиал по добыче и переработке торфа в Докшицком районе. «Обоюдная заинтересованность в этом проекте есть. В ближайшее время мы намерены детально проработать вопросы логистики поставок продукции, ее объемы, стоимость и другие ключевые моменты», — констатировала Анжелика Никитина.

Председатель комитета экономики также отметила, что серьезный интерес во время форума был проявлен к мясо-молочной продукции, выпускаемой в Витебской области. «В составе делегации был руководитель Глубокского мясокомбината. И сейчас прорабатывается вопрос о сертификации данного предприятия с целью реа¬лизации продукции на китайский рынок. Считаю, что здесь у нас есть тоже хорошие перспективы дальнейшего развития», — добавила Анжелика Никитина.

Форум регионов-побратимов китайской провинции Шаньдун проходил 15-17 октября в городе Цзинань. Делегацию Витебской области во главе с председателем облисполкома Николаем Шерстнёвым представляли руководители комитета экономики облисполкома, городов области, администрации свободной экономической зоны «Витебск», концерна «Мясо-молочные продукты», перерабатывающих и промышленных предприятий, деревообрабатыва¬ющих производств. На полях форума руководством Витебского облисполкома и Народного правительства провинции Шаньдун было подписано соглашение о дружбе и всестороннем сотрудничестве, принято решение о подготовке и реализации дорожной карты сотрудничества, а также определены наиболее перспективные для этого сферы.

Деловые контакты с провинцией Шаньдун, входящей в тройку лидирующих регионов Китая, у Витебской области развиваются с момента подписания первого меморандума о сотрудничестве в 2006 году. Взаимодействуют между собой города Витебск и Цзинань, Новополоцк и Вэйхай, Орша и Циндао.

За январь-август товарооборот Витебской области с провинциями Китая составил $69,6 млн, экспорт — $13,5 млн, что в 2,1 раза превышает показатель за аналогичный период 2018 года.