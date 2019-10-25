С сайта Роскомнадзора исчезла экспертиза «вредного для детей» творчества Егора Крида

Ранее регулятор опубликовал на своей странице во «ВКонтакте» разъяснения о порядке проведения независимых экспертиз. Роскомнадзор, ссылаясь на закон «О защите детей от информации, способной нанести вред их здоровью и развитию», утверждает, что заключение независимой экспертизы подготавливается без его участия. При этом служба обязана опубликовать ее результаты на своем официальном сайте.





На экспертизу творчества Крида на сайте Роскомнадзора обратили внимание 25 октября. Исследование провели эксперты «Национального совета социальной информации» из Санкт-Петербурга. Они утверждают, что рэп, который исполняет музыкант — «идеологическое оружие сатанизма», а все его творчество «провоцирует психические состояния, вредные для здоровья человека» и «вредит здоровью и развитию детей и подростков».







