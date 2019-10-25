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Польша хочет переманить врачей из Беларуси

26.10.2019 13:15 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Соответствующий законопроект уже поступил на рассмотрение в польский парламент.



Министерство здравоохранения Польши планирует ввести новые правила приема на работу врачей из-за пределов Евросоюза. В частности, планируется, что таким врачам не нужно будет подтверждать диплом. 

Как сообщает Польское радио, в здравоохранении страны стоит острая проблема с нехваткой кадров: врачей, медсестер и парамедиков.

Предполагается, что разрешение на работу врачом будет выдаваться в конкретной польской больнице после прохождения экзамена, который даст право на лечебную практику в Польше.

Для реализации инициативы нужно внести поправки в закон о профессиях врача и стоматолога. Проект изменений уже поступил в Сейм Польши. Пока неизвестно, когда его рассмотрят депутаты. В проекте говорится о приеме на работу иностранного врача без нострификации диплома на максимальный срок до пяти лет. Окончательное решение о трудоустройстве будет принимать Окружная медицинская палата - региональный орган врачебного самоуправления.


По словам специалистов, эти изменения касаются прежде всего врачей из Беларуси и Украины.

В Польше врачи - одна из самых высокооплачиваемых категорий граждан. Зарплаты польских врачей на уровне 3-4 тыс. евро (в переводе со злотых) являются стандартом.
 
 
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Соответствующий законопроект уже поступил на рассмотрение в польский парламент.
 
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