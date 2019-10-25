Высший балл за юмор и находчивость. Школьники Вороновщины играют в КВН

Источник материала: Вороновская газета





Популярность КВН как формы самовыражения для эрудированных, артистичных, поющих и танцующих набирает обороты. И свои шаги в этом направлении делает молодежь Вороновщины. Всего пять школьных команд подали заявки на участие в районном КВН.















Организаторы конкурсной программы — Вороновский ЦТДиМ — на этот раз предложили пошутить на тему «По следам литературных героев». Нынешняя молодежь больше увлечена гаджетами, нежели чтением. Не стало ли это помехой в разработке сценариев? К сожалению, предположения членов жюри относительно некоторых команд оправдались. Обидно, что «героем нашего времени» для некоторых ребят является известная сеть супермаркетов. На задний план отошли родители, друзья, учителя, талантливые люди… И все же тематически и стилистически выдержанными были тексты «Матроскина и компании» (Беняконская СШ), «Недоучки» (Вороновский ЦТДиМ). Своим артистизмом и легкостью на сцене по-прежнему удивляли конвелишские ребята из команды «БЭМС». Сломали все стереотипы о школьной жизни и рассказали о своих предпочтениях в литературе участники из Погородно — «Исключения из правил». Манерой выступления пыталась расположить к себе зрителя команда «Спарта» (Полецкишская СШ).























На протяжении трех конкурсов лидерство менялось. Но сводная таблица определила победителя и призеров — десятые и сотые балла расставили всех по местам. Третье оказалось за «БЭМС», второе — у «Матроскина и компании», с небольшим отрывом от них победила команда «Исключение из правил». Основательно доработав имеющийся материал, они представят район на областном КВНе. А пока с искренней радостью празднуют свой успех. Кубки РК ОО «БРСМ» лучшим командам вручила молодежный лидер Наталья Метелица, а самому музыкальному участнику игры — рэперу Леонарду Ненартовичу из Погородно — специальный приз достался от сектора идеологической работы и по делам молодежи райисполкома.

























































































Галина ШЛЕМПО.

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